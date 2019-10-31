Apple отчиталась о доходах: продажи iPhone падают
Компания Apple опубликовала отчёт по итогам четвёртого финансового квартала, который для неё завершился 28 сентября. Соответственно, купертинский гигант подвёл итоги и всего финансового года.
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За прошедший квартал Apple выручила 64 млрд долларов, что на 2% больше, чем годом ранее. При этом стоит отметить, что выручка от продаж устройств снизилась с 52,3 до 51,5 млрд долларов, а вот выручка от сервисов выросла с 10,6 до 12,5 млрд, пишет ixbt.com.
Операционная прибыль снизилась с 16,1 до 15,6 млрд долларов, а чистая прибыль — с 14,1 до 13,7 млрд. Продажи в обеих Америках выросли, а вот в Европе, Китае и Японии, напротив, снизились.
Смартфонов производитель за квартал продал на 33,4 млрд долларов против 36,8 млрд годом ранее. Продажи ПК Mac снизились с 7,3 до 7 млрд долларов, а вот планшеты iPad показали рост: с 3,98 до 4,7 млрд долларов. Конечно, выросли продажи носимой электроники, домашней электроники и аксессуаров: с 4,2 до 6,5 млрд долларов.
Если говорить о результатах всего финансового года, то выручка Apple упала с 265,6 до 260,2 млрд долларов, операционная прибыль — с 70,9 до 63,9 млрд, а чистая прибыль — с 59,5 до 55,3 млрд.
Продажи iPhone упали со 164,9 до 142,4 млрд долларов, а вот все остальные устройства показали рост. Продажи ПК Mac выросли с 25,2 до 25,7 млрд долларов, планшетов iPad — с 18,4 до 21,3 млрд, носимой электроники и аксессуаров — с 17,4 до 24,5 млрд, а сервисы принесли компании 46,3 млрд долларов против 39,7 млрд в 2018 финансовом году.