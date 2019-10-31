Apple отчиталась о доходах: продажи iPhone падают

Смартфонов производитель за квартал продал на 33,4 млрд долларов против 36,8 млрд годом ранее.

Компания Apple опубликовала отчёт по итогам четвёртого финансового квартала, который для неё завершился 28 сентября. Соответственно, купертинский гигант подвёл итоги и всего финансового года.

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За прошедший квартал Apple выручила 64 млрд долларов, что на 2% больше, чем годом ранее. При этом стоит отметить, что выручка от продаж устройств снизилась с 52,3 до 51,5 млрд долларов, а вот выручка от сервисов выросла с 10,6 до 12,5 млрд, пишет ixbt.com.

Операционная прибыль снизилась с 16,1 до 15,6 млрд долларов, а чистая прибыль — с 14,1 до 13,7 млрд. Продажи в обеих Америках выросли, а вот в Европе, Китае и Японии, напротив, снизились.

Смартфонов производитель за квартал продал на 33,4 млрд долларов против 36,8 млрд годом ранее. Продажи ПК Mac снизились с 7,3 до 7 млрд долларов, а вот планшеты iPad показали рост: с 3,98 до 4,7 млрд долларов. Конечно, выросли продажи носимой электроники, домашней электроники и аксессуаров: с 4,2 до 6,5 млрд долларов.

Если говорить о результатах всего финансового года, то выручка Apple упала с 265,6 до 260,2 млрд долларов, операционная прибыль — с 70,9 до 63,9 млрд, а чистая прибыль — с 59,5 до 55,3 млрд.

Продажи iPhone упали со 164,9 до 142,4 млрд долларов, а вот все остальные устройства показали рост. Продажи ПК Mac выросли с 25,2 до 25,7 млрд долларов, планшетов iPad — с 18,4 до 21,3 млрд, носимой электроники и аксессуаров — с 17,4 до 24,5 млрд, а сервисы принесли компании 46,3 млрд долларов против 39,7 млрд в 2018 финансовом году.