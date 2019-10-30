iPhone 2020 года: появились новые подробности о будущем смартфоне

iPhone модельного ряда 2020 года получат поддержку связи 5G.

Три грядущих смартфона Apple, которые будут выпущены в следующем году, получат поддержку связи 5G благодаря интеграции модема Qualcomm X55, сообщают осведомлённые источники.

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Модем будет соседствовать с собственным процессором Apple, который вероятно получит название A14 Bionic. Он, скорее всего, будет первым чипсетом компании, изготавливаемым по нормам 5-нанометрового технологического процесса. Как ожидается, это позволит повысить его производительность, пишет itc.ua.

Отметим, это не первые слухи, утверждающие, что iPhone модельного ряда 2020 года получат поддержку связи 5G. Но впервые говорится, что в этих устройствах будет использоваться модем от Qualcomm. Ранее в этом году компании наконец урегулировали своё длительное патентное противостояние и вернулись к сотрудничеству. Вместе с тем, в долгосрочной перспективе Apple, скорее всего, перейдёт на использование модемов собственной разработки. В июле этого года она выкупила соответствующее направление бизнеса у Intel.

Также новые слухи подтверждают предыдущую информацию о том, что Apple в следующем году перейдёт на использование процессоров, изготавливаемых по нормам 5-нанометрового технологического процесса. Примерно в тот же промежуток времени собственные 5-нм процессоры намерена выпустить и компания Huawei.

Среди прочих вероятных новшеств смартфонов iPhone модельного ряда 2020 года также упоминаются сканер отпечатков пальцев под дисплеем. Кроме того, в следующем году ожидается появление «бюджетной» версии смартфона, которая придёт на смену модели iPhone SE. Её презентация ожидается в начале года.