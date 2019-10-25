В США крупнейшие операторы откажутся от SMS: заменят приложением

Операторы создали совместное предприятие под названием Cross-Carrier Messaging Initiative

В Соединенных Штатах Америки четыре крупнейших мобильных оператора AT&T, Verizon, T-Mobile и Sprint намерены заменить SMS на стандарт RCS.

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Они создали совместное предприятие под названием Cross-Carrier Messaging Initiative. По словам генерального менеджера Дага Гарланда, в планах – выпустить приложение для Android в следующем году. Оно появится в смартфонах, которые продаются в магазинах этих четырех операторов.

Отмечается, что RCS позволит вести переписку через специальное приложение с функциями мессенджера.

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