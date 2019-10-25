Motorola выпустила три новых смартфона: характеристики и цены (фото)

В Европе анонсированы смартфоны Moto G8 Plus, Motorola One Macro и Moto E6 Play.

Модельный ряд смартфонов Motorola пополнился стразу тремя новыми устройствами. В рамках линейки G-series предлагается новая модель среднего уровня под названием Moto G8 Plus. Также для поклонников бренда будут доступны бюджетные устройства Motorola One Macro и Moto E6 Play.

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Модель Moto G8 Plus оснащена 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, соотношением сторон 19:9 и каплевидным вырезом под фронтальную камеру, пишет itc.ua. Устройство несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Поддерживается возможность установки карт памяти формата microSD ёмкостью до 512 ГБ.

На задней панели расположена тройная камера. Она включает 48-мегапиксельный главный сенсор (объектив с диафрагмой f/1.7), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль (объектив с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 117 градусов) и 2-мегапиксельный сенсор определения глубины снимаемой сцены (объектив с диафрагмой f/2.2). Камера дополнена лазерным автофокусом. Фронтальная камера выполнена на базе 25-мегапиксельного сенсора.

Новинка получила батарею ёмкостью 4000 мАч и поддержку технологии быстрой зарядки TurboPower с передачей 15 Вт энергии. В устройстве доступны два стерео динамика с поддержкой технологии Dolby. В качестве операционной системы используется версия Android 9. Смартфон Moto G8 Plus поступит в продажу с 28 октября по цене €269.

Смартфон Motorola One Macro является бюджетным устройством. Он оснащен 6,2-дюймовым LCD дисплеем с разрешением HD+ 1520х720 точек (соотношение сторон 19,5:9). В верхней части экрана расположился небольшой каплеообразный вырез для фронтальной камеры.

Аппарат несёт на борту 8-ядерный процессор MediaTek Helio P70 с GPU Mali-G73 MP3. В плане производительности этот чипсет сопоставим с Snapdragon 675 (используется в One Zoom и One Action). Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 64 ГБ. В наличии имеется гибридный слот, который позволяет устанавливать либо две SIM-карты формата nano-SIM, либо одну SIM-карту и карту памяти microSD.

На задней панели смартфона Motorola One Macro расположена тройная камера. Главный модуль выполнен на базе 13-мегапиксельного сенсора (размеры пикселей 1,12 мкм) и объектива с диафрагмой f/2.0. Модуль дополнен лазерной системой автоматической фокусировки и двойной LED вспышкой. Камера способна записывать видео в разрешении Full HD с частотой 60 кадров в секунду и slow-mo видео с частотой 120 кадров в секунду.

Режим Hi-Res Zoom создаёт несколько снимков одной сцены, а затем объединяет их в одно итоговое фото для улучшения качества цифрового приближения. Второй модуль предназначен для макро съёмки с расстояния от 2 см. Он содержит 2-мегапиксельный сенсор с крупными пикселями размерами 1,75 мкм. Третий 2-мегапиксельный сенсор предназначен для оценки глубины снимаемой сцены в портретном режиме съёмки. Фронтальная камера, разместившаяся в каплеообразном вырезе, характеризуется 8-мегапиксельным сенсором, пикселями размерами 1,12 мкм, объективом с диафрагмой f/2.2.

Новинка оснащена аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, который, по заверениям производителя, обеспечивает автономность на уровне 2 дней. Поддерживается зарядка с передачей 10 Вт энергии. Для подзарядки служит порт USB-C. Также в наличии имеется 3,5-миллимитровый звуковой разъём для подключения наушников. Несмотря на наличие слова One в названии, данная модель не имеет отношения к программе Android One. Она работает под управлением модифицированной версии Android 9 Pie. Обновление до Android 10 должно появиться до конца текущего года.

Цена устройства на европейской рынке – €199, хотя для Индии стоимость установлена на уровне $140. Продажи в Европе также стартуют с 28 октября.

Наконец, наиболее доступная среди новинок модель Moto E6 Play получила 5,5-дюймовый дисплей без выреза с разрешением HD+ и пока неназванный процессор. Объём оперативной памяти также пока не разглашается. Зато известно, что ёмкость встроенного хранилища составляет 32 ГБ, и его можно расширить на дополнительные 256 ГБ при помощи карты памяти microSD. На задней панели расположена одиночная 13-мегапиксельная камера. Разрешение сенсора фронтальной камеры не уточняется. Ёмкость батареи составляет 3000 мАч. Смартфон Moto E6 Play поступит в продажу в странах Европы в январе 2020 года по рекомендованной розничной цене €109.

Стоимость и дата старта продаж анонсированных новинок в Украине пока не сообщается.