Samsung готовит самый маленький и самый дешёвый смартфон в линейке Galaxy A - СМИ

Он будет меньше и дешевле Galaxy A10.

В новой линейке Galaxy A компании Samsung даже самая младшая модель, Galaxy A10, располагает достаточно крупным экраном (6,2 дюйма). Можно было бы подумать, что менее габаритных устройств корейский гигант уже не выпустит, но нет.

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Источник утверждает, что Samsung готовит новую модель, которая будет дешевле Galaxy A10/A10s, и она получит экран диагональю 5,7 дюйма, пишет ixbt.com. Также известно о 16 ГБ флэш-памяти. Возможно, новинка получит название Galaxy A5.

Других данных нет, но можно предположить, что новинка получит экран IPS Infinity-V или Infinity-U, достаточно большой аккумулятор, 2 ГБ ОЗУ и платформу уровня Exynos 7870.

Конечно, смартфон с экраном диагональю 5,7 дюйма в целом сложно назвать компактным, но по современным меркам это именно небольшое устройство.