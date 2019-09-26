OnePlus презентовала свой очередной флагманский смартфон (фото, видео)

Представлен OnePlus 7T.

Компания OnePlus представила свой очередной флагманский смартфон. Модель OnePlus 7T ощутимо отличается от OnePlus 7, причём впервые для моделей с буквой T отличается в том числе внешне.

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Но новый по своему внешнему виду блок основной камеры — это далеко не всё, что изменилось в смартфоне. К примеру, тут другой экран. Он стал ещё чуть более вытянутым — соотношение сторон составляет 20:9 против 19,5:9 у OnePlus 7, пишет ixbt.com.

Конечно, наиболее важное нововведение — кадровая частота в 90 Гц, как у OnePlus 7 Pro. Компания отмечает, что не ожидала столь огромного внимания к данной характеристике в своём флагмане, поэтому теперь мы видим 90 Гц и в OnePlus 7T.

Кроме того, экран новинки может похвастать пиковой яркостью в 1000 кд/м2 и поддержкой HDR10+.

Достаточно серьёзно изменилась камера. Если у OnePlus 7 камера двойная, причём второй датчик — бесполезный пятимегапиксельный сенсор глубины, то в OnePlus 7T камера тройная, причём все три датчика нормальные. Тут есть главная камера разрешением 48 Мп, «ширик» и «телевик» с двукратным приближением.

OnePlus 7T получил стереодинамики и новый вибромоторчик под названием Haptic Motor.

Ожидаемо новинка получила SoC Snapdragon 855 Plus, хотя вряд ли пользователи заметят разницу с обычной версией Snapdragon 855.

Вместе со смартфоном компания запустила платёжный сервис OnePlus Pay. Учитывая, что смартфон анонсировали в Индии, именно там сервис и стартует. Где и когда он появится позже, пока неизвестно.

Версия с 8 ГБ и 128 ГБ флэш-памяти стоит 535 долларов, с 256 ГБ флэш-памяти — 565 долларов.