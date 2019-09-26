Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов

Были представлены более доступные вариации смартфонов, не говоря уже о традиционно более низких ценах для Китая по сравнению с Европой.

Компания Huawei провела сегодня на родном китайском рынке презентацию флагманской серии смартфонов Mate 30.

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Как и ожидалось, были представлены более доступные вариации смартфонов, не говоря уже о традиционно более низких ценах для Китая по сравнению с Европой, пишет ixbt.com.

Базовый смартфон Mate 30 предлагается в версиях с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти по цене 512 евро (560 долларов) или 551 евро (602 доллара). Для сравнения, в Европе Mate 30 доступен только в версии 8/128 ГБ за 800 евро.

Китайский Mate 30 Pro в версиях с 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти предлагается по цене 743 евро (813 долларов) или 807 евро (883 доллара). В Европе Mate 30 Pro доступен в версии 8/256 ГБ за 1099 евро.

Также предлагаются версии Mate 30 Pro 8/256 ГБ и 8/512 ГБ (недоступна в Европе) с поддержкой 5G по ценам 884 евро (967 долларов) 1 012 евро (1 107 долларов) соответственно. В Европе Mate 30 Pro 5G 8/256 ГБ обойдётся в 1199 евро.

Отдельно стоит упомянуть недоступные в Европе версии Mate 30 5G 8/128 ГБ и 8/256 ГБ за 641 евро (700 долларов) 705 евро (771 доллар) соответственно.

Надежды на более мощные версии Mate 30 и 30 Pro с 12 оперативной памяти и 512 ГБ встроенной флэш-памяти, увы, не оправдались. Возможно, они дебютируют позднее.

Премиальная версия Mate 30 RS Porsche Design 12/512 ГБ предлагается в Китае за 1 667 евро (1 822 доллара) . В Европе она оценена во все 2095 евро.

Также компания впервые назвала конкретные даты старта продаж. Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro 4G появятся в китайских магазинах с 26 сентября, Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro 5G — 1 ноября, а Mate 30 RS Porsche Design — 10 ноября.

Как сообщал УНИАН, компания Huawei 19 сентября на пресс-конференции в Мюнхене официально представила флагманский смартфон Huawei Mate 30 Pro, а также его упрощенную версию Huawei Mate 30, которая отличается как внешне, так и по возможностям.