Рейтинг Айфона: за сколько дней жители разных стран могут заработать на iPhone 11

Швейцарец сможет накопить необходимую сумму на iPhone 11 за 4,8 дня, американец – за 5,8 дня, a люксембуржец – за 6,7 дня.

Украинцу, чтобы купить iPhone 11, необходимо работать 97 дней. Это на 40 дней меньше, чем год назад.

Читайте такжеApple презентовала новые iPhone 11, а также Apple Watch 5 и iPad (фото, видео)

Об этом говорят данные исследования портала Picodi.com.

"После сентябрьской презентации нового iPhone 11 Pro мы решили разобраться, сколько дней нужно работать, чтобы заработать на новинку, и что изменилось в этом рейтинге по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что портал уже изучал стартовые цены на новый iPhone. В 2018 году верхнюю строчку антирейтинга заняли Филиппины (более 156 дней), за ними расположился Пакистан (более 88 дней). В Аргентине, Индии, Китае и Мексике требуется более 50 рабочих дней. Наиболее соотносимой со стоимостью смартфона оказалась оплата труда в Швейцарии, Люксембурге, Норвегии, Дании и Эмиратах, где в 2018 году требовалось меньше 7 дней. Как выглядит этот рейтинг в сентябре 2019 года?

"По данным Государственной службы статистики Украины, среднемесячная зарплата в Украине в первом полугодии текущего года составляла 10783,13 гривень (8680,4 UAH "чистыми"). Понадобится 96,7 дня, чтобы "отработать" последний айфон. Это на 40 дней меньше, чем год назад", - подчеркивает издание.

В лидерах рейтинга оказались Швейцария, США, а также Люксембург, где соотношение iPhone’a к средней заработной плате является самым выгодным. Среднестатистический швейцарец сможет накопить необходимую сумму на iPhone 11 за 4,8 дня, американец – за 5,8 дня, a люксембуржец – за 6,7 дня.

Антирекорд принадлежит Украине. Долго на новый айфон нужно откладывать также жителям Колумбии (89,7 дня) и Казахстана (76,5 дня). В таких странах как Польша и Чехия новый гаджет равнозначен по стоимости 31,8 и 25,2 рабочих дня.

Индикатор iPhone 2019 рассчитывается на основе цен iPhone 11 Pro (с памятью 64 ГБ), официально опубликованных на местных сайтах Apple или авторизованных реселлеров. Информация о средней зарплате была взята с сайтов национальных статистических управлений или соответствующих министерств. Заработную плату поделили 21 – среднее количество рабочих дней в месяце.