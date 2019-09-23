Складной смартфон Samsung Galaxy Fold проверили на прочность (видео)

В итоге Samsung Galaxy Fold получился с одной стороны прочнее, чем можно было бы ожидать, а с другой — он требует гораздо большей осторожности при использовании, чем обычные телефоны.

Смартфон Samsung Galaxy Fold, несмотря на то, что пока находится в огромном дефиците, добрался до блогера JerryRigEverything.

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Тест на устойчивость к царапинам аппарат ожидаемо провалил. Точнее, провалил в сравнении с обычными смартфонами, но учитывая, что у всех гибких моделей в ближайшее время экраны будут прикрыты пластиком, а не стеклом, результат ожидаемый, отмечает ixbt.com.

На видео видно, что оставить след можно без труда даже ногтем, так что с Galaxy Fold пользователям нужно быть максимально аккуратными. Внешний экран прикрыт стеклом, так что у него всё в этом вопросе нормально.

Осторожность нужна не только в отношении защитной плёнки, но и конструкции в целом. Блогер наглядно показал, что случится, если смартфон будет контактировать с песком или чем-то подобным.

Что интересно, защитный пластик экрана способен выдерживать прямой контакт с огнём, не плавясь. А сам экран после такого воздействия полностью восстанавливается.

Но, наверное, больше всего удивляет прочность конструкции на изгиб. Samsung удалось сделать конструкцию достаточно прочной, чтобы неосторожное и даже весьма сильное воздействие не повредило ни экран, ни телефон в целом.

В итоге Samsung Galaxy Fold получился с одной стороны прочнее, чем можно было бы ожидать, а с другой — он требует гораздо большей осторожности при использовании, чем обычные телефоны.

Также в сети появился дроп-тест Galaxy Fold. Его провели те же ребята, что тестировали новые iPhone. Напомним, они роняют смартфоны на ровный бетонный пол, что более безопасно для устройства, чем, к примеру, асфальт.

Galaxy Fold оказался не хуже новых iPhone. Он ровно так же без повреждений пережил все падения с «человеческой» высоты, но после первого же падения с 3 метров у аппарата повредился экран. Само собой, бывают и случаи падения смартфонов и с большей высоты, но зачастую речь идёт либо о выпадении из кармана, либо о падении с высоты роста человека. В таком случае у Galaxy Fold немало шансов выжить.

Сама Samsung опубликовала видео на YouTube об использовании Galaxy Fold. Компания призывает пользователей к аккуратности и бережливости.

В видео сообщили, что смартфон достаточно защищен и не требует дополнительной пленки. Но при этом, сильно нажимать на устройство Samsung не советует. У Galaxy Fold нет защиты от воды и пыли, поэтому загрязнять его и допускать контакта с водой тоже нельзя.

Согласно сообщению, магниты, которые обеспечивают сложенное состояние смартфона, не должны контактировать с металлическими предметами, так как могут его повредить. Банковские карты тоже не стоит носить вместе смартфоном. А если у пользователя металлические импланты, то вообще покупку стоит обсудить с врачом.

Как сообщал УНИАН, компания Samsung 6 сентября запустила в продажу обновленную версию первого складного смартфона со сгибающимся дисплеем Samsung Galaxy Fold.

Напомним, первоначально Samsung планировала начать продажи первого смартфона с гибким экраном Galaxy Fold 26 апреля, но за несколько дней до старта продаж запуск был отложен, так как несколько обозревателей сообщили о поломках гибкого экрана. В итоге производителю дополнительно понадобилось около четырех месяцев на доработку устройства. В конце июля компания официально сообщила, что все конструктивные недостатки устранены и устройство готово поступить в продаже в сентябре.

Цена Samsung Galaxy Fold не изменилась с момента анонса и составляет $1980.