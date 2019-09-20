Apple выпустила iOS 13: «темная» тема, свайпы в клавиатуре и другие новшества

Обновления уже доступны для совместимых устройств, как обычно, обновиться можно «по воздуху» или через магазин iTunes.

Компания Apple, как и было запланировано, вчера вечером, 19 сентября, выпустила финальные версии мобильных операционных систем iOS 13 и WatchOS 6. Обновления уже доступны для совместимых устройств, как обычно, обновиться можно «по воздуху» или через магазин iTunes.

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Одновременно Apple перенесла выпуск iPad OS (на базе iOS 13) для планшетов на 24 сентября, хотя изначально релиз был намечен на 30-е сентября. Обновление iOS 13.1 выйдет в тот же день, пишет itc.ua.

Оба апдейта содержат ряд улучшений, нацеленных на повышение стабильности и быстродействия ОС, а также приносят немало функциональных новшеств.

Новое в iOS 13

общесистемный темный режим с возможностью автоматической активации с заходом солнца, он не только снижает нагрузку на глаза пользователей в темное время суток или в плохо освещенном помещении, но и может существенно снизить потребление энергии и продлить время работы аппарата на одном заряде;

полностью обновленная вкладка «Фото» с разными уровнями сортировки контента, интеллектуальным превью, автоматическим воспроизведением (без звука) живых снимков Live Photos и видео во время прокрутки;

полноценный редактор видео, позволяющий применять фильтры и корректировать основные настройки (экспозицию, резкость, баланс белого, яркость и насыщенность);

обновленный Safari (появилась стартовая страница, полноценный менеджер загрузок, рекомендации, основанные на истории браузера );

обновленное приложение «Напоминания» состоит из четырех разделов: «Сегодня», «Запланированное», «Всё» и «С флажком»;

возможность набирать текст свайпами с помощью QuickPath;

встроенный менеджер файлов получил поддержку ZIP-архивов;

в приложении «Локатор» объединены функции «Найти iPhone» и «Найти друзей». Теперь потерянное устройство можно найти, даже если оно не подключено к интернету;

в Apple Maps появилась 3D-визуализация местности, дающая 360-градусный обзор;

повышенное быстродействие, по словам Apple, приложения на новой OS запускаются до 2 раз быстрее.

Вместе с выходом iOS 13 запустился игровой сервис Apple Arcade, интегрированный в App Store. Подписка, которая стоит 5 долларов в месяц, дает право запускать игры на iPhone, iPad, macOS и Apple TV.

Развернутый список нововведений iOS 13 есть на сайте Apple.

Список совместимых с iOS 13 устройств:

Новое в WatchOS 6

множество новых циферблатов, среди которых без труда можно найти подходящий вариант для любого настроения и на любой случай;

расширенная функциональность Siri (можно узнавать результаты поисковых запросов с помощью голоса, связываться с членами семи и друзьями, узнавать название звучащей рядом песни);

собственный встроенный магазин приложений;

приложение для обнаружения уровней децибел выше рекомендуемых объемов, отслеживание и регистрация менструальных циклов и прочие новые возможности, связанные с отслеживанием физической активности и мониторингом здоровья.

Подробный список изменений WatchOS 6 есть на сайте.

WatchOS 6 можно установить на все часы Apple, кроме самого первого поколения.