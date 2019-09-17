Xiaomi показала флагманский смартфон с поддержкой 5G

Смартфон продемонстрирован в белом варианте корпуса с переливающейся фактурой.

Компания Xiaomi продолжает готовиться к большому мероприятию 24 сентября. Как это уже стало традицией, основную информацию о своих главных новинках китайский производитель раскрывает сильно заранее в многочисленных тизерах.

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Так происходит и сейчас. На мероприятии ожидается анонс смартфонов Mi 9 Pro 5G и Mi Mix Alpha, ранее известном по слухам как Mi Mix 4. Xiaomi уже опубликовала в китайской социальной сети постер, на котором Mi 9 Pro 5G виден в хорошем качестве, пишет ixbt.com.

Правда, только с задней стороны. Смартфон продемонстрирован в белом варианте корпуса с переливающейся фактурой. Подпись свидетельствует, что это именно Mi 9 Pro 5G.

Также производитель подчёркивает, что название очень подходит к смартфону и что он получит «системное улучшение всех аспектов», а не только поддержку 5G.

Компания не слишком много рассекретила данным постером, поскольку дизайн совпадает с дебютировавшем в начале года обычным Mi 9, а изменения у него произошли, скорее, внутренние, а не внешние.

Смартфону приписывают такие улучшения, как MIUI 11, быстрая беспроводная зарядка мощностью 30 Вт, оптическая стабилизация камеры, экран 2К, аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч.