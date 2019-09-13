Huawei может продать свои 5G-технологии западному покупателю
Китайская компания Huawei может продать свои 5G-технологии западному покупателю.
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Как сообщает Economist, за единоразовую выплату покупатель сможет получить постоянный доступ ко всем существующим патентам и лицензиям Huawei в области 5G, исходным кодам, чертежам и прочим документами.
Генеральный директор компании Рен Чжэнфэй сообщил, что покупатель сможет свободно изменять ключевые элементы и блокировать доступ к продуктам. Это означает, что ни Huawei, ни правительство Китая не будут иметь контроля над любой телекоминфраструктурой, построенной с помощью оборудования новой компании, передает liga.net.
Huawei при этом также может свободно развивать свои технологии 5G в любом направлении, которое им нравится. Официально создатель Huawei свои планы пока не озвучивает и не называет сумму возможной сделки.
Напомним, ранее компания представила первый процессор для смартфонов с 5G-модемом. Также Huawei презентовал свой 5G-смартфон. В августе президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет вести бизнес с Huawei.