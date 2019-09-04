Отправка посылок и писем через «Укрпошту» подорожает

«Укрпошта» с 1 января 2020 года поднимет тарифы на отправку посылок и корреспонденции в среднем на 12,5%.

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» с 1 января 2020 года в связи с прогнозированным ростом минимальной зарплаты в Украине поднимет тарифы на универсальные почтовые услуги в среднем на 12,5%, в частности, на отправку посылок и письменной корреспонденции.

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Как сообщил УНИАН руководитель компании Игорь Смелянский, соответствующее решение приняла на своем заседании 3 сентября Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ).

«Повышение в среднем на 12,5% с 1 января 2020 года. Это (решение Нацкомиссии – УНИАН) даёт возможность нашим клиентам заранее предусмотреть соответствующие расходы в своих бюджетах на 2020 год», - сказал Смелянский.

Также руководитель «Укрпошты» отметил, что зарплатный фонд производственного персонала компании составляет 70% всех расходов, а после роста минимальной зарплаты эти расходы вырастут, в связи с чем возникла необходимость пересмотреть тарифы в сторону увеличения.

«Поэтому мы должны реагировать на политику государства, чтобы сохранять рабочие места и не нарушать нормы законодательства. Даже после повышения тарифов «Укрпошта» останется одним из самых доступных почтово-логистических операторов с нормальной доставкой и нормальной ценой»,- подчеркнул глава компании.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2019 года “Укрпошта” получила 221,4 млн гривен чистой прибыли против 295,2 млн гривен чистого убытка в первом квартале 2018 года.

В июле «Укрпошта» заявила о необходимости увеличить тариф на доставку пенсий, без чего она откажется доставлять пенсии с 1 января 2020 года.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

«Укрпошта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет более 83 млн пенсий.