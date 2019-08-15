Huawei снова отложила выпуск гибкого смартфона Mate X

Это уже второй перенос, изначально компания планировала выпустить устройство в июне.

Компания Huawei в очередной раз отложила начало продаж складного смартфона Mate X с гибким дисплеем.

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На недавней пресс-конференции в Китае представители компании заявили журналистам TechRadar, что запуск в сентябре «невозможен». Это уже второй перенос, изначально компания планировала выпустить устройство в июне, пишет itc.ua.

В Huawei с уверенностью заявили, что Mate X доберется до полок магазинов в текущем году. При этом источник утверждает, что раньше ноября смартфон ждать не стоит.

С чем конкретно связан очередной перенос не сообщается. Вполне возможно, что Huawei, как и Samsung, которая, как известно, поторопилась с выпуском собственного гибкого смартфона Galaxy Fold и вынуждена была экстренно дорабатывать конструкцию (сейчас устройство ожидается в сентябре), вносит дополнительные улучшения в конструкцию.

Либо же этот перенос связан с неопределенностью из-за санкций США — 19 августа истекает действие временной лицензии и пока неясно, каким образом Huawei дальше будет работать с Google и ARM, которые ранее анонсировали (1 и 2) прекращение деловых отношений с китайским производителем.

Какой бы ни была причина, все складывается так, что Samsung опередит Huawei и первой среди именитых производителей выпустит смартфон с гибким экраном.