Samsung объяснила, почему отказалась от разъема 3,5 миллиметра

Представитель Samsung сообщил, что ликвидация разъема 3,5 мм позволила установить в смартфон аккумулятор большей емкости.

Смартфоны Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note10+ стали первыми устройствами линейки, которые лишились разъема 3,5 мм, однако компания до этого лишила этого разъема еще несколько моделей, включая Samsung W2018 и Galaxy A80.

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Но только сейчас Samsung выступила с официальным комментарием по этому поводу, назвав «настоящие причины отказа от разъема 3,5 мм в Galaxy Note10».

Представитель Samsung сообщил в интервью The Verge, что ликвидация разъема 3,5 мм позволила установить в смартфон аккумулятор большей емкости. Он уточнил, что емкость аккумулятора таким образом удалось повысить примерно на 100 мА•ч. Если вспомнить, что емкость аккумуляторов Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note10+ составляет 3500 и 4300 мА•ч соответственно, то получается, что выгода от этого была практически незаметной (около 2-3%).

Как отмечает ixbt.com, представитель Samsung пошел еще дальше, заявив, что отказ от разъема 3,5 мм позволил улучшить тактильную обратную связь, так как в смартфоне не осталось полости для гнезда 3,5 мм. О куда большей полости для стилуса он, вероятно, просто забыл, добавляет издание.

Напомним, ранее исполнительный директор компании OnePlus Пит Лау заявил, что удаление аудиоразъема 3,5 способствует увеличению продаж беспроводных наушников и прибыли компании.

Как сообщал УНИАН, компания Samsung представила свои новые флагманские смартфоны Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10. Презентация устройств проходила в Нью-Йорке в среду, 7 августа, прямая трансляция велась на официальном сайте компании.