Глава «Укрпошты» вновь пригрозил прекратить доставку пенсий

По его словам, нужно либо утвердить новые тарифы на доставку пенсий, либо вынести услугу на открытый тендер.

Компания «Укрпошта» заявляет о необходимости увеличить тариф на доставку пенсий, без чего она откажется доставлять пенсии с 1 января 2020 года.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский, опубликовав открытое письмо к премьер-министру Владимиру Гройсману, министру социальной политики Андрею Реве, вице-премьер-министру Павлу Розенку и главе Пенсионного фонда Евгению Капинусу.

«Я заранее предупреждаю Вас, Министерство социальной политики и Пенсионный фонд Украины о том, что с 1 января 2020 года АО «Укрпошта» не будет доставлять пенсии по текущему убыточному тарифу. Не будет», - написал Смелянский.

По его словам, есть два варианта выхода из ситуации: либо утвердить новые тарифы на доставку пенсий, либо вынести услугу по доставке пенсий на открытый тендер.

«Доставка пенсий, как и доставка газет, не входит в перечень обязательных почтовых услуг в рамках Всемирного почтового союза, и они могут предоставляться Национальным оператором почтовой связи на рыночных условиях. Еще раз – на рыночных условиях, определенных на открытом тендере, а не с регулируемым тарифом или выписанным под один банк постановлением, как это было с переселенцами Донбасса или недавним постановлением Кабмина по пилотному проекту по доставке пенсий», - добавил он.

По словам Смелянского, у действующего правительства есть время до 1 сентября, чтобы решить проблему.

Как сообщал УНИАН, осенью прошлого года "Укрпошта" также заявляла, что не будет доставлять пенсии с 1 января, если тариф на доставку не будет изменен.

После этого Кабинет министров предусмотрел в проекте государственного бюджета на 2019 год 500 млн грн для национального оператора почтовой связи «Укрпошта» с целью финансирования заработной платы почтальонов, которые осуществляют доставку пенсий для украинцев.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг, в том числе выплату пенсий, через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.