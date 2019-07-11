Появились первые официальные фото новых флагманских смартфонов Samsung

Визуальных отличий между Galaxy Note10 и Galaxy Note10+ практически нет.

Появились первые официальные рендеры, которые не оставляют никаких сомнений относительно дизайна новых смартфонов линейки Samsung Galaxy Note10.

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Как пишет itc.ua, это официальные изображения с финальным дизайном, которые были взяты из официальных рекламных материалов Samsung. Они были опубликованы сразу двумя хорошо зарекомендовавшими себя инсайдерами - Роландом Квандтом (редактор Winfuture) и Ишаном Агарвалом (MySmartPrice).

Более компактная базовая модель Samsung Galaxy Note10 показана в двух вариантах цветового оформления: традиционном черном и градиентном сине-фиолетовом (источник почему-то называет его серебристым). Второе исполнение напоминает раскраску Breathing Crystal флагмана Huawei P30 Pro, что весьма интересно. Модель Galaxy Note10+ с более крупным экраном позирует на рендерах в тех же цветах. Очевидно, что это не все доступные цвета и цветовая гамма флагманской линейки Samsung Galaxy Note10 шире. Но пока официальных рендеров в других цветах нет.

Официальные рендеры демонстрируют, что никаких кардинальных отличий от предшественника и Galaxy S10 в дизайне нового Galaxy Note10 не будет, только несколько эволюционных отличий. Говоря конкретнее — это отверстие в центре экрана под фронтальную камеру и вертикальная ориентация основной камеры. Кроме того, кнопка для вызова виртуального помощника Bixby действительно исчезла. Увы, изображений с других ракурсов нет, так что пока неясно, что с разъемом 3,5 мм. Слухи указывают, что его убрали.

Визуальных отличий между Galaxy Note10 и Galaxy Note10+ практически нет. Спереди они полностью одинаковы, за исключением размера экрана (у Note10 экран имеет 6,3 дюйма по диагонали, а у Note10+ — 6,75 дюйма). Сзади же Galaxy Note10+ отличается едва заметным дополнительным фотомодулем 3D ToF, размещенным под вспышкой справа от основного блока с тройной камерой.

Изначально слухи указывали на третью модель — удешевленный Galaxy Note10e по аналогии с Galaxy S10e, но в последнее время никаких упоминаний о ней нет.

Аппаратным базисом серии Galaxy Note10 выступят SoC Snapdragon 855 и Exynos 9825 в зависимости от региона. Оперативной и встроенной флэш-памяти будет минимум 6 и 128 ГБ соответственно. По предварительным данным, тройная основная камера Samsung Galaxy Note10 будет иметь три переменных значения диафрагмы, меняющихся механическим путем. К значениям F/1,5 и F/2,4, поддерживаемых последними моделями, будет добавлено промежуточное значение F/1,8.

Официальная премьера флагманской серии смартфонов Samsung Galaxy Note10 запланирована на 7 августа. В рамках этого мероприятия также ожидается анонс нового флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S6 и умных часов Samsung Galaxy Watch Active 2.