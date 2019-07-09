Директор по маркетингу «Киевстара» Павел Даниман: Чем популярнее направление у украинских туристов, тем дешевле там будет для них связь в роуминге

Начался горячий сезон отпусков, многие украинцы едут отдыхать за границу и, соответственно, пользуются роумингом. В какие страны чаще всего путешествуют абоненты «Киевстар»?

В последние несколько лет лидером среди предпочтений украинцев в роуминге стала Польша. В роуминге в этой стране регистрируется самое большое количество абонентов-путешественников. Среди других популярных направлений - Турция, Германия, Египет, Венгрия и Италия.

После принятия безвизового режима популярность стран ЕС выросла, и значительно. За один только 2018 год украинцев, которые ездили в страны ЕС, стало почти в полтора раза больше. По сравнению с 2016 годом (до принятия безвизового режима) количество путешественников увеличилось почти на 80%.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал отмену роуминга с Европейским Союзом. Каковы перспективы решения этого вопроса в ближайшей перспективе, и какие основные преграды стоят на пути создания единого роумингового пространства со странами ЕС?

Наша компания не получала предложений от зарубежных партнеров по снижению или упразднению тарифов на услуги роуминга. А для того, чтобы украинцы на территории ЕС могли звонить и пользоваться мобильным интернетом по тарифам своих «домашних» операторов, необходимо провести двусторонние переговоры со всеми операторами ЕС и обоюдно снизить оптовые ставки до установленного в Европе уровня. Важно отметить, что у украинских операторов показатель ARPU (средняя выручка на одного абонента - УНИАН) составляет всего около двух долларов, тогда как в странах Европы он свыше шестнадцати долларов. Разительный разрыв в стоимости услуг для украинских и европейских абонентов может в будущем усложнить переговорный процесс.

Кроме того, очень важна интеграция Украины в единый цифровой рынок ЕС. Надо принять и применять на своих телеком-сетях те же правила, что действуют для европейских операторов, и гармонизировать телеком-законодательство Украины с европейским.

Только после этого национальные операторы смогут предоставлять своим абонентам телекоммуникационные услуги по роуминговым тарифам, которые будут равны или приближены к «домашним».

Что делают украинские операторы для того, чтобы предложить своим абонентам наиболее выгодные условия роуминга?

Все операторы руководствуются той ценой, которую можно получить у международных партнеров, чтобы сформировать максимально доступные тарифы. «Киевстар», как часть международной группы Veon, которая обслуживает 210 миллионов клиентов, может вести переговоры с иностранными операторами на более выгодных условиях. Ведь благодаря своим масштабам, группа может получить лучшие условия на международный роуминг.

От чего зависит цена на роуминг?

Есть ряд внутренних факторов, которые влияют на цену услуг. Прежде всего, это курс валют, от которого зависит уровень затратной составляющей услуг международной связи. Ведь расчеты с нашими партнерами происходят в валюте. Но мы прилагаем большие усилия, чтобы отстаивать интересы своих абонентов. Только за последние два года нам удалось снизить стоимость услуг в роуминге почти в шестидесяти странах.

Что выгоднее для абонента: перейти в роуминг, либо же купить сим-карту оператора в той стране, а которую он приехал? И почему?

Мы предлагаем нашим клиентам демократичные тарифы на услуги в роуминге. Чтобы постоянно быть на связи, пользоваться интернетом во время своего путешествия, им достаточно пополнить счет на 200-300 гривен. А местная сим-карта или travel-сим обойдется минимум в два раза больше.

При этом с роумингом вы всегда на связи, вам могут легко позвонить родные и друзья, а вы можете быстро связаться с ними. А если ваш банковский счет привязан к номеру телефона, очень важно, чтобы номер всегда был активен, и вы получали уведомления, чтобы банк мог дозвониться к вам.

Если путешественник не пользуется активно интернетом, а только совершает или принимает звонки, пользоваться роумингом своих, украинских операторов будет куда выгоднее.

Как в настоящее время отличаются условия роуминга в разных странах? Какие страны самые выгодные, а где украинские операторы предлагают наибольшие тарифы?

С каждым мобильным оператором за границей у нас отдельные договоренности. В одной и той же стране для нас, как компании, могут действовать разные тарифы в зависимости от оператора-партнера. Но мы упрощаем путешествие для клиентов и предлагаем им единые тарифы для целых групп из 40-60 стран. Чем популярнее направление у украинских туристов, тем дешевле там будет для них связь в роуминге.

Сейчас все страны, в которых мы предоставляем услуги в роуминге, разделены на три группы. В первую группу входит сейчас сразу 64 страны и там действуют самые доступные тарифы: 0,35 гривен за мегабайт интернета и 2 гривны за минуту разговора. Среди них все страны Европейского Союза и постсоветского пространства, Турция, Египет, США, Канада и многие другие.

Во второй группе стран тарифы немного выше, но они тоже очень демократичные: 0,60 гривен за мегабайт интернета и 4 гривны за минуту разговора. Это связано с тем, что украинских туристов в этих странах значительно меньше. К ним относятся, например, Австралия, страны Латинской Америки, Индия, Китай.

К третей группе относится большинство стран Африки, некоторые страны Ближнего Востока и Латинской Америки. Поскольку украинских туристов там почти не бывает, местным операторам выгоднее выставить за свои услуги значительно большую стоимость.

От чего зависит выбираемая в автоматическом режиме сеть в роуминге? Почему чаще телефон подключается к одной, а не к иной?

Автоматический выбор сети того или иного оператора-партнера зависит от ее качества в конкретном месте. Благодаря этому абоненты могут всегда оставаться на связи не задумываясь, к какой сети они подключены.

Когда украинские операторы смогут запустить в роуминге 4G-связь?

Абоненты «Киевстар» уже сейчас могут воспользоваться 4G-связью в роуминге в более чем сорока странах мира. Среди них Египет, Турция, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Польша, Венгрия, страны Северной Америки. Мы постоянной расширяем перечень наших роуминговых партнеров и стран.

Какие тарифы на роуминг предлагает оператор «Киевстар»? Какова динамика за последний год? Планирует ли оператор повышать или снижать тарифы на роуминг кратко- либо среднесрочной перспективе?

С 2016 года, когда мы пересмотрели тарифы и сделали их более выгодными, потребление мобильного интернета в роуминге выросло более чем в пятнадцать раз. Это показатель того, что нашим абонентам тарифы и качество работы услуг в роуминге «Киевстар» нравится. И они все больше и больше пользуются мобильным интернетом и звонками, а не покупают местную сим-карту или travel-сим.

Благодаря значительному росту мы смогли в этом году предложить тарифы по цене ниже стандартной. Интернет - от 0,10 гривен за мегабайт, звонки всего от одной гривны за минуту разговора. Чтобы воспользоваться этими тарифами, нужно подключить услугу «Идеальный роуминг». Набирайте *505#, и мы отправим вам индивидуальное предложение с оптимальным пакетом услуг.

Также наши абоненты, как и раньше, могут пользоваться услугами в роуминге по стандартным тарифам: интернет от 35 гривен за 100 мегабайт, звонки от 30 гривен за пакет из 15 минут. При этом не нужно заказывать никаких дополнительных услуг – достаточно заблаговременно пополнить счет, чтобы денег вам хватило на время пребывания за границей.

Надежда Бурбела