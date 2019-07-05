цей матеріал доступний українською

Прибыль Samsung обрушилась вдвое - худший результат за три года

12:33, 05 июля 2019
Связь
144 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеSamsung закончила модернизацию гибкого смартфона Galaxy Fold

Операционная прибыль компании обрушилась более чем вдвое по сравнению с прошлогодним результатом — на 56%: с $12,7 до $5,55 млрд.

Этот результат станет худшим для компании за последние три года, если точнее — со временен 3 квартала 2016 года, когда Samsung переживала кризис, связанный с провалом смартфона Galaxy Note7, пишет itc.ua.

При этом в квартальном выражении ожидается рост на 4,3%. Успех флагманской линейки смартфонов Galaxy S10 и мобильного подразделения явно поспособствовал этому незначительному улучшению на фоне спада основного полупроводникового бизнеса. Но особо радоваться пока нечему, так как первый квартал компания тоже завершила с падением финпоказателей, тогда операционная прибыль снизилась до $5,4 млрд.

Выручка Samsung за отчетный период оценивается в $47,84 млрд. Для сравнения: во втором квартале 2018 года выручка была равна $49,95 млрд, а в первом квартале 2019 года — $44,75 млрд. То есть, в годовом выражении выручка сократилась на 4,2%, а в квартальном выросла на 6,9%.

Подробный отчет с окончательными финансовыми результатами, как всегда, будет опубликован в конце месяца. Тогда и станут известны подробности о финансовых результатах отдельных подразделений Samsung.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Samsung#прибыль