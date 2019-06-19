В Украине 16 миллионов абонентов не могут воспользоваться 3G и 4G связью - эксперты

При этом, по данным представителя Офиса эффективного регулирования, 26 млн абонентов, выезжая за город, также теряют возможность получить высокоскоростной интернет.

В Украине 16 млн абонентов не могут воспользоваться 3G и 4G связью из-за отсутствия в сельской местности соответствующих станций, проводящих сигнал, заявил руководитель сектора "IT и Телеком" BRDO (Офис эффективного регулирования) Александр Кубраков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кубраков сказал во время круглого стола "#PROДиалог: Радиочастотный ресурс: как обеспечить качественную связь в Украине?".

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"В Украине более 16 млн абонентов, в основном, в сельской местности, без 3G и 4G связи, и около 26 млн человек, которые выезжая за город, сталкиваются с такими же проблемами. Есть 2G, но не более", - отметил он.

По словам Кубракова, это происходит потому, что в Украине нет базовых станций, которые поддерживали бы такую скорость связи.

Кубраков сообщил, что в Европе 4G связь получают более 90% населения.

При этом он отметил, что основной причиной отставания Украины в развитии связи является неактуальное регулярное поле, которое не обеспечивает распространение современных технологий.

«Причины – экономическая невыгодность для операторов, поскольку затраты большие на строительство сети... У нас самые низкие в Европе доходы от абонентов для компаний», - сказал Кубраков.

При этом он пояснил, что сейчас операторам пока недоступны низкочастотные диапазоны (800-900 МГц), в которых будет значительно дешевле и эффективнее строить 3G и 4G именно в той местности, где сейчас их нет. Это отличие, по словам представителя Офиса, и позволяет европейским странам достигать повсеместного покрытия.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), продала лицензии на 4G-связь в диапазоне 2600 МГц трем ведущим операторам мобильной связи – «Киевстару», Vodafone и lifecell за 2,456 млрд грн.

6 марта 2018 года НКРСИ продала частоты для 4G-связи в диапазоне 1800 МГц компаниям «Киевстар», Vodafone и lifecell за 5,424 млрд грн.

В апреле 2018 года операторы мобильной связи запустили связь четвертого поколения 4G на частотах 2600 МГц, а в июле - в основном диапазоне 1800 МГц.