В Киеве протестировали 5G (фоторепортаж)

Ericsson Украина и lifecell продемонстрировали скорость 25,6 Гбит/с в диапазоне 28 ГГц во время тестирования 5G в Украине.

Компания Ericsson Украина и оператор мобильной связи lifecell развернули демосегмент сети 5G и представили возможности мобильного интернета пятого поколения в рамках Шведско-украинского бизнес-форума (SUBF 2019) в Киеве.

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В частности, компании провели открытое тестирование скорости 5G, во время которого была достигнута пиковая пропускная способность загрузки данных в 25,6 Гбит/с в диапазоне ультравысоких частот 28 ГГц, пишет itc.ua.

Во время мероприятия была продемонстрирована работа демосети с использованием технологий Beamforming и Beamtracking, MIMO Massive и Multi-User (многопользовательская), а также других концепций и решений Ericsson.

«Сегодня вместе с нашим ключевым партнером в Украине — диджитал-оператором lifecell — мы рады продемонстрировать уникальные возможности современной телекоммуникационной технологии — 5G.

Недавно в США, Южной Корее и Швейцарии были запущены первые коммерческие сети 5G на оборудовании Ericsson. Потребители в этих странах с удовольствием пользуются услугами 5G, и эта технология быстро распространяется в мире. В настоящее время в Украине основное внимание уделяется дальнейшему увеличению емкости и расширению покрытия 4G.

Сейчас мы хотим продемонстрировать, что Ericsson и lifecell уже имеют необходимые технологии и компетенции для будущего развертывания 5G, когда украинский рынок и телекоммуникационные экосистемы будут готовы к переходу на следующий технологический уровень» — отметил Ярослав Ницак, CEO Ericsson Украина.

Напомним, что недавно Петр Порошенко подписал указ о запуске 5G в Украине в 2020 году. По мнению главы НКРСИ, 5G-связь действительно может появиться в Украине уже в 2020 году в диапазонах 700 МГц, 3400 МГц и свыше 20 ГГц.