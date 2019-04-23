Новое оборудование позволяет увеличить емкость одной LTE-соты до 6,5 раз

Киевстар продемонстрировал базовую станцию для сетей 5G

Новое оборудование позволяет увеличить емкость одной LTE-соты до 6,5 раз

Базовая станция, оснащенная по новой технологии Massive MIMO (многолучевая активная антенная система), установлена для тестирования в сети Киевстар, в районе Киевского Национального технического университета. Massive MIMO — ключевая технология для cетей 5G связи. Она дает значительные преимущества как в скорости беспроводной передачи данных, так и надежности соединений, используя значительно большее количество антенн на базовой станции. Так, базовая станция использует встроенную антенну с 32 приемопередатчиками, которые работают одновременно, что позволяет сформировать множество цифровых потоков и многократно увеличить емкость базовой станции.

Как комментирует президент Киевстар Александр Комаров, «компания уверенно движется в развитие новых технологий, и уже сейчас использует самые инновационные решения в Украине».

По мере развития сетей LTE, спрос на высокоскоростной мобильный интернет растет очень быстрыми темпами. Например, с 2015 по 2018 годы объемы трафика передачи данных в сети Киевстар выросли на 1500%. А в марте 2019 года абоненты использовали больше мобильного Интернета (45 Петабайт), чем за весь 2016 год.

После завершения процесса сертификации и регистрации в Украине нового оборудования, компания будет внедрять его в местах с высокой концентрацией мобильного трафика, например – стадионах, концертных площадках, местах проведения массовых мероприятий.

Справка о Киевстар:

Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются более 26,4 млн абонентов. По исследованиям международной компании Ookla, в сети Киевстар средняя скорость мобильного интернета наибольшая в Украине.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).Киевстар более 20 лет работает в Украине. По данным «Вестник.Рейтинг», компания – налогоплательщик № 1 в отрасли связи и входит в ТОП-20 крупнейших плательщиков налогов Украины.

За дополнительной информацией обращайтесь: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.