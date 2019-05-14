Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном (видео)

В разложенном состоянии это огромный планшет, а в сложенном - компактный ноутбук.

Смартфоны со сгибаемым экраном, который в сложенном состоянии выглядят как обычный телефон, а в разложенном - как полноценный планшет, уже стали реальностью. И уже сейчас очевидно, что постепенно технологии гибких экранов будут проникать в другие сегменты.

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Об этом сообщает ITC.ua.

"Китайская компания Lenovo уже показала первый ноутбук с гибким экраном. Пока безымянная модель будет выпущена в рамках семейства Lenovo ThinkPad X1 в 2020 году (более точные сроки пока не сообщаются)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ноутбук оснащен гибким дисплеем типа OLED диагональю 13,3 дюйма разрешением 1920х1440 производства компании LG. В разложенном состоянии вы получите огромный планшет, а в сложенном (экран сгибается посередине) - компактный ноутбук.

В режиме ноутбука вторая часть экрана выступает в роли клавиатуры. Звучит знакомо? Да, мы тоже вспомнили прошлогоднюю трансформируемую модель Lenovo Yoga Book C930 со вторым экраном E Ink вместо клавиатуры. В случае новой модели Lenovo ThinkPad X1 со сгибаемым экраном главное преимущество заключается в портативности. Собственно, это и есть ответ на вопрос: "А зачем ноутбуку гибкий экран?". За счет одного гибкого экрана вместо двух обычных с поворотными шарнирами достигается большая компактность.

Вдобавок к обычным режимам ноутбука или планшета Lenovo предлагает еще несколько практичных сценариев использования этого необычного устройство, например, как книгу с "страницами" контента на каждой стороне или же как альбом с двумя страницами для рисования. Разумеется, экран поддерживает работу со стилусом, устройство будет поставляться вместе со стилусом Wacom (крепится к передней части устройства и выдвигается в сторону, когда она развернута).Также его можно использовать для просмотра фотографий и видео в режиме "палатки".

Увы, Lenovo пока не сообщает подробные технические спецификации, так что мы пока не знаем, сколько будет стоить складной ThinkPad X1. Но с учетом того, что складной смартфон Samsung Galaxy Fold стоит 2 тысячи долларов, а и Huawei просит за собственный Mate X все 2,6 тысячи долларов, очевидно, что ноутбук Lenovo ThinkPad X1 со сгибаемым дисплеем дешевым точно не будет.

Обозреватель ресурса Tom’s Hardware, которому удалось провести некоторое время с прототипом устройства, пишет, что устройство оснащалось неизвестным процессором Intel, дисплеем с соотношением сторон 4:3, двумя портами USB Type-C, ИК-датчиком для работы функции распознавания лиц Windows Hello и стереодинамиками.

Ресурс The Verge отмечает, что сгибаемый ThinkPad X1 весит до одного килограмма. А Gizmodo добавляет, что в режиме ноутбука диагональ основного экрана составляет 9,6 дюйма.

Как можно видеть, работает ThinkPad X1 под управлением ОС Windows 10, так что очевидно, что Microsoft уже занимается добавлением поддержки гибких экранов.