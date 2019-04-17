Intel отказывается от планов по выпуску модемов 5G для смартфонов

Компания сосредоточит усилия на решениях 4G и 5G для ПК и устройств IoT.

Компания Intel объявила о полном отказе от планов по выпуску модемов 5G для смартфонов, в ближайшее время все разработки в этом направлении будут закрыты.

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Но полностью отказываться от выпуска сотовых модемов 4G и 5G компания не собирается. Вместо этого «синий гигант» сосредоточит свои усилия в области технологий сотовой связи на сегментах ПК, устройств IoT и прочем оборудовании, вовлеченном в обработку данных. Также Intel продолжит инвестировать в расширение направления 5G, пишет itc.ua.

Решение Intel завязать с модемами 5G для смартфонов — это и неожиданно, и предсказуемо одновременно. С одной стороны, недавно Intel представила модем 5G для смартфонов, планируя выпустить его в 2020 году (естественно, он не выйдет на рынок), и заявила о планах ускорить разработку решений 5G. С другой стороны, всем хорошо известно, какими проблемами обернулось желание Apple сменить Qualcomm на Intel в роли поставщика модемов сотовой связи для смартфонов iPhone. Сами модемы оказались хуже по всем параметрам по сравнению с конкурирующими решениями Qualcomm, о чем писалось неоднократно. Кроме того, под производство модемов для iPhone, которые продаются миллионами, Intel пришлось высвободить немалую часть производственных мощностей, ранее использовавшихся для выпуска процессоров. В итоге возник дефицит процессоров Intel, в связи с чем цены на них в рознице сильно завышены.

С учетом всего этого становится очевидно, что заменить Qualcomm на посту поставщика сотовых модемов для Apple у Intel не вышло. Как известно, одновременно с многолетним лицензионным соглашением Apple и Qualcomm подписали еще и контракт на поставку чипсетов. Также очевидно, что решение выйти из борьбы Intel приняла не вчера, а гораздо раньше, предварительно согласовав все с Apple.

Как Apple и Qualcomm, еще вчера готовящиеся к новым искам, сегодня смогли резко договорится и отказаться от претензий, вероятно, останется загадкой навсегда. Но незадолго до объявления о подписании мирового соглашения издание Nikkei сообщило о нарастающих беспокойствах Apple касательно способности Intel обеспечить поставку модемов 5G для iPhone 2020 года.