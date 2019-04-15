В Сети появились инсайды о новшествах iOS 13

Осведомлённые источники уже рассказали о наиболее значимых нововведениях новой версии ОС.

Как ожидается, компания Apple анонсирует следующую версию своей мобильной операционной системы iOS 13 в июне этого года во время проведения ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Во-первых, в iOS 13 наконец появится долгожданный тёмный режим – Dark Mode. Это будет общесистемный тёмный режим, который можно активировать в настройках, в том числе высококонтрастную версию, аналогичную той, которая уже доступна в macOS", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что iOS 13 принесёт множество изменений для планшетов iPad, в том числе появится поддержка нескольких окон для приложений. Каждое окно также может содержать страницы, которые изначально прикреплены к части экрана, но могут быть отсоединены жестом перетаскивания, превращаясь в карточку, которую можно свободно перемещать. Эти карточки можно будет сложить друг на друга и видеть, какие карты находятся сверху, а какие - снизу.

Кроме того, в iOS 13 добавят новый стандартный жест отмены для ввода текста на iPad. Для его вызова нужно нажать тремя пальцами на область клавиатуры, а сдвиг влево и вправо позволяет пользователю отменить и повторить действия в интерактивном режиме. При первом вызове виртуальной клавиатуры будет демонстрироваться учебное пособие, чтобы научить пользователей работать с новой функцией.

Браузер Safari на iPad будет автоматически запрашивать настольную версию сайта при необходимости, предотвращая часто встречающуюся проблему, когда отображаются мобильные версии сайтов даже при просмотре на больших дисплеях планшетов.

Вместе с тем, в iOS 13 переработана система работы со шрифтами, которая принесёт преимущества как конечным пользователям, так и разработчикам. Также планируется упростить совместную работу над документами в сторонних приложениях, аналогично инструментам, доступным в собственных приложениях Apple Pages, Numbers и Keynote.

Приложение Mail в iOS 13 сможет систематизировать сообщения по категориям, а сами будут доступны для поиска. Пользователи также смогут добавлять сообщения в очередь "читать позже", аналогичную сторонним почтовым приложениям.

Дополнительно упоминается, что улучшится распознавание ключевой фразы Hey Siri. Мобильные устройства будет реже ложно срабатывать на схожие посторонние звуки, такие как смех или детский крик. Наконец, в iOS 13 будет обновлено приложение Reminders, появится новый интерфейс управления громкостью, улучшится поддержка ввода на различных языках, добавятся новые жесты для выбора нескольких объектов, улучшится работа со строкой состояния для разработчиков.