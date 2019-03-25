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Новый Iphone могут подружить с зарядкой USB-C

14:28, 25 марта 2019
Наука и IT
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В сеть просочилась информация о новом iPhone / Иллюстрация REUTERS

Новый смартфон от американской компании Apple, который может получить название iPhone XI (или iPhone 11) будет поставляться с адаптером ускоренной зарядки и переходником для разъема USB Type-C.

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Об этом сообщает UBR, ссылаясь на Forbes. Информацию о новом смартфоне опубликовал авторитетный японский блог Macotakara.

Отмечается, что производитель все же не переведет свои смартфоны на разъемы USB-C, но покупателям не придется тратить средства на дополнительные адаптеры и переходники.

Кроме того, следующий iPhone, как сообщается, будет совместим с беспроводной зарядкой Wireless PowerShare, которой уже могут пользоваться владельцы флагманов от конкурентов - Samsung Galaxy S10 и Huawei Mate 20 Pro.

По слухам, Apple также начала работу над собственной беспроводной зарядкой.

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Теги: #iPhone#новинка Apple