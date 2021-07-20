За границей проживают от трех до пяти миллионов украинских мигрантов.
Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова на форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы", передает УП.
"По меньшей мере три миллиона, максимум пять миллионов человек", - сказала она отвечая на вопрос, сколько сейчас украинских мигрантов проживают за рубежом.
По словам Либановой, главной причиной эмиграции украинцев является неравенство между странами, и люди переезжают туда, где условия для жизни лучше.
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По ее мнению, дело здесь не только в больших зарплатах, но и в том, что украинцы не видят для себя будущего на родине.
Либанова убеждена, что для возвращения украинцев необходимо дать им уверенность, что их государство движется в нужном направлении и светлое будущее возможно и в Украине.
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