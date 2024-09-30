Высокие зарплаты не спасают: руководители жалуются, кадровики - разводят руками

Кризис на украинском рынке труда обостряется: количество вакансий уже долгое время превышает количество кандидатов, а квалификация работников часто не соответствует требованиям работодателей. УНИАН узнал, кого сейчас ищут работодатели и сколько предлагают.

Рынок труда в Украине в последние месяцы характеризуют тревожным словом "дефицит", то есть нехваткой рабочих рук. Конечно, это связано с полномасштабной войной, которая продолжается уже более двух с половиной лет. Мобилизация мужчин, миграция населения за границу от ужасов войны или перемещение переселенцев внутри страны подальше от зоны боевых действий и оккупации - вот главные факторы печальной ситуации с кадрами.

Усугубляет кризисную ситуацию на рынке труда структурная безработица. Простыми словами, это когда кандидаты на работу вроде и есть, но их квалификация не соответствует требованиям должности и работодателя.

По данным НБУ, ситуация на рынке труда в первом полугодии 2024 года все больше обострялась. Как говорится в июльском инфляционном отчете регулятора, хотя во втором квартале рост количества вакансий на сайтах поиска работы несколько замедлился, спрос на рабочую силу оставался существенно выше, чем год назад, и все еще неравномерным по профессиям.

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"Так, количество объявлений о вакансиях в сферах охраны, строительства и рабочих специальностей значительно превышало прошлогодние показатели, тогда как в сфере ИТ - существенно сократилось. Также спрос оставался подавленным в образовании, дизайне, искусстве и культуре", - сообщили в Нацбанке.

Кроме того, миграция за границу и мобилизационные процессы привели к дальнейшему сокращению предложения рабочей силы.

"Хотя сокращенное предложение рабочей силы сдерживает деятельность предприятий, ограничивая экономическое восстановление, сложная ситуация на рынке труда приводит к улучшению занятости, в частности путем большего привлечения женщин, и стимулирует рост заработных плат", - отметил регулятор.

Отмечается, что только в I квартале 2024 года в среднем реальные заработные платы увеличились на 17,7% в годовом измерении, высокие темпы роста зарплат сохранились и во II квартале.

В целом НБУ прогнозирует, что в дальнейшем, даже в условиях нормализации состояния экономики, уровень безработицы хотя и будет снижаться, однако будет оставаться выше, чем до начала большой войны.

Какая ситуация сложилась на рынке труда в последнее время? По данным исследования сайта по поиску работы Work.ua, на рынке труда сейчас предлагается больше всего работы с начала полномасштабного вторжения. Так, в последний месяц лета работодатели разместили на портале рекордное количество вакансий с начала большой войны - более 115 тысяч.

Аналитика "OLX Работа" подтверждает эту статистику: по данным специалистов, с начала года растет количество активных вакансий и медианная зарплата, но падает количество откликов от соискателей работы.

Кого ищут работодатели

Данные аналитической службыOLX свидетельствуют о том, что наибольший спрос от работодателей пока на продавцов, водителей, грузчиков, разнорабочих на строительстве, поваров и кассиров. В ТОП-10 профессий по количеству вакансий также входят бариста, уборщицы и охранники.

При этом соискатели больше всего откликались на такие вакансии, как разнорабочий, водитель, продавец, грузчик, уборщица, охранник и бариста, что более-менее коррелирует с самыми востребованными предложениями работодателей.

Что интересно, по данным "OLX Работа", среди соискателей работы наибольшей популярностью пользуются в основном интернет-профессии. Аналитики отмечают, что лидерами по количеству отзывов на одну вакансию являются менеджер интернет-магазина, копирайтер, оператор ПК, контент-менеджер, оператор чата и маркетолог. Очевидно, их популярность можно объяснить тем, что это в основном дистанционная работа.

При этом количество вакансий в разных сферах периодически увеличивается, в том числе, из-за фактора сезонности. По данным Work.ua, в августе, по сравнению с июлем, наибольший прирост вакансий для соискателей фиксировался в категориях "Образование, наука" и "Культура, музыка, шоу-бизнес". В частности, перед новым учебным годом работодатели активнее искали учителей математики, английского и немецкого языка, воспитателей, учителей начальных классов.

Заметный прирост вакансий в категориях "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" и "Медицина, фармацевтика". Умеренный рост объявлений о работе наблюдался в категориях "Сфера обслуживания", "Рабочие специальности, производство", "Розничная торговля", "Логистика, склад, ВЭД" и "Администрация, руководство среднего звена". А вот стало меньше предложений в категориях "Продажа, закупка" и "Транспорт, автобизнес".

Аналитики Work.ua отметили, что выросло количество вакансий для ветеранов, студентов и людей с инвалидностью, что соответствует тенденции общего увеличения вакансий. Именно эти категории для работодателей являются менее проблемными, ведь такие люди уже не подпадают под мобилизацию, которая сильно сужает круг потенциальных кандидатов. При этом на 16% в августе выросло количество предложений работы с бронированием.

Сколько можно заработать

Что касается заработных плат, то, учитывая дефицит кадров, работодатели пытаются конкурировать более высокими ставками. Увеличение реальных зарплат отмечают в Национальном банке, об этом отчитывается и Государственная служба статистики.

Данные кадровых порталов также отмечают этот тренд. Так, например, в Work.ua сообщают, что в августе отметка средней зарплаты увеличилась на 2,4% за месяц - до 21 500 грн.

В "OLX Работа" отметили, что медианная заработная плата в Украине по состоянию на начало сентября составляет 17 218 гривень. Традиционно уровень зарплаты различается по регионам (больше всего зарабатывают в Киеве, а меньше всего - в Черниговской и Сумской областях), но медианная заработная плата также показывает рост во многих областях.

Например, в Киеве медианная заработная плата выросла с 19 225 грн в январе до 21 100 грн в августе. Львовская область демонстрирует похожую динамику: рост с 18 500 грн до 20 500 грн. Наибольший рост зарплаты зафиксирован в Херсонской области - с 15 000 до 20 000 грн. При этом совсем не изменилось медианное значение зарплаты в Закарпатской области - и в январе, и в августе этого года она составляла 19 000 грн.

Относительно роста заработных плат по профессиям, то аналитики Work.ua отмечают: наибольший рост там, где самая низкая конкуренция среди соискателей.

По их данным, больше всего (на 5%) в августе выросли зарплаты в категории "Транспорт, автобизнес" - до 30 000 грн. Эта категория одновременно входит в ТОП наименее конкурентных среди соискателей, поэтому, вероятно, так работодатели пытаются конкурировать за кандидатов.

Также, согласно исследованию, за месяц выросли средние зарплаты в вакансиях из категорий:

"Телекоммуникации и связь" - 24 000 грн, +4% к июлю;

"Финансы, банк" - 19 000 грн, +3%;

"Дизайн, творчество" - 22 500 грн, +3%;

"Секретариат, делопроизводство, АХО" - 19 000 грн, +3%;

"Юриспруденция" - 20 500 грн, +2%;

"Медицина, фармацевтика" - 21 500 грн, +2%.

Какие специалисты зарабатывают сейчас больше всего? В августе самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей, сферы ІТ и специалистов Сил обороны) получали эндодонтисты (55 000 грн), водители-международники (50 000 грн), керамисты (47 500), медиапродюсеры, рихтовщики (45 000 грн), риелторы (40 000 грн), мастера СТО (37 500 грн), администраторы кофеен (37 000 грн), региональные менеджеры (36 500 грн).

Проблемы рынка

Как уже отмечалось, рынок труда уже долгое время находится в проблемном состоянии в связи с нехваткой работников и часто несоответствием квалификации существующих кандидатов потребностям работодателей.

По данным аналитической службы OLX, 55% работодателей подтверждают, что столкнулись с кадровым кризисом в своей профессии. Больше всего не хватает представителей физического труда (строителей, водителей, поваров) и специалистов среднего звена (менеджеров, администраторов, торговых представителей), меньше жалоб на нехватку специалистов высшего звена и руководящего персонала.

"Работодателям больше всего не хватает "серых" и "синих воротничков". Самый большой кадровый кризис сейчас в производстве, ритейле, то есть сегментах, где идет массовый набор и требуется большое количество людей. Мы видим, что это вакансии, предусматривающие физический труд, специалисты среднего звена, но спад ощущают на всех уровнях", - сказала руководитель категорий OLX "Работа" и "Услуги" Мария Абдуллина.

По ее словам, среди причин кадрового кризиса большинство работодателей видят мобилизацию и вызванные ею сложности в трудоустройстве мужчин: потенциальные работники или уже мобилизованы, или не устраиваются официально. Вторая по популярности причина - миграция населения за границу.

"Еще называют недостаток квалифицированных специалистов, потому что значительное количество или задействовано на войне, или выехало. Еще с 2019 года мы видим тенденцию нехватки квалифицированных специалистов в рабочих профессиях: например, слесарей или сварщиков", - отметила Абдуллина.

Среди других причин кадрового кризиса работодатели также назвали военные действия, обстрелы и несоответствие зарплаты ожиданиям кандидатов (хотя, как отмечалось выше, компании повышают заработные платы именно из-за дефицита работников).

По словам Абдуллиной, работодатели принимают меры, направленные на преодоление кадрового кризиса. Так, около трети сообщили, что увеличивают мотивационный пакет, внедряют программы повышения квалификации и отдают предпочтение женщинам при закрытии вакансий.

Эйджизм не преодолеть

До четверти работодателей расширяют возрастные категории работников - нанимают лиц пенсионного возраста и молодежь до 25 лет с условием дальнейшего обучения, а также нанимают лиц с инвалидностью и участников боевых действий.

Однако на практике людям из указанной категории сейчас очень трудно устроиться на работу, несмотря на то, что компании жалуются на дефицит кадров. 57-летний Алексей рассказал УНИАН свою историю неудачного поиска работы. Мужчина - участник боевых действий, имеет инвалидность третьей группы вследствие ранения. Кроме этого, он переселенец, то есть должен был начать жизнь и поиск работы с нуля в новом городе, сначала - после переезда, потом - после увольнения с военной службы.

Алексей стоит на учете в центре занятости, однако среди предложений работы встречает в основном должности, которые предусматривают значительную физическую нагрузку (грузчики, кладовщики), что не подходит человеку с инвалидностью. Недавно он прошел собеседование на должность охранника в магазине бытовой техники.

"Собеседование прошел, потом была проверка службой безопасности, прошел успешно. Но уже на последнем этапе работник, который перед этим рассказывал, как им не хватает людей, и как работа мне подходит, сказал, что из-за возраста меня не хотят брать и, возможно, предложат должность только если не найдется другой, более молодой, кандидат", - делится своей историей Алексей.

Ситуация, мягко говоря, смущает: для защиты Родины, штурма посадок мужчины до 60 лет подходят, а вот следить за порядком в уютном торговом зале - нельзя. И если такая тенденция будет продолжаться, то о преодолении кадрового кризиса можно и не думать.

К тому же, количество демобилизованных мужчин с проблемами здоровья будет только расти, и работодателям, если они хотят заполнить пробелы в своих компаниях, придется обращать внимание на более широкий круг кандидатов на работу. Ведь 65% тех самых работодателей, опрошенных аналитиками OLX, считают, что в ближайший год ситуация с кадрами будет только ухудшаться, и лишь 11% верят, что кризис пройдет.

Ситуация на рынке труда сложная, однако во время такой длительной и жестокой полномасштабной войны проблемы надо решать всеми имеющимися средствами. Поэтому работодателям следует быть более гибкими в вопросах найма, а соискателям работы - готовыми к обучению и, при необходимости, переквалификации.

Екатерина Жирий