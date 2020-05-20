В Украине появится единая е-система в строительстве

По словам вице-премьера Федорова, система технически будет готова в июне.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил план мероприятий по созданию Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

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За соответствующее распоряжение все члены правительства проголосовали единогласно.

Присутствовавший на заседании вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что система технически будет готова в июне.

«Планируется запуск в июне. Система готова на 90%. ... Где-то до 10-15 июня система будет готова полностью», - сказал он.

Принятый план включает 8 этапов: разработка и внесение на рассмотрение Кабмина нормативно-правовых актов по созданию электронной системы - до 31 июля 2020 года; принятие нормативно-правовых актов в сфере строительства - до 30 сентября 2020 года; разработка и внедрение самой системы - до 2022 года включительно; доработка программного обеспечения – до 1 сентября 2020 года; настройка взаимодействия системы с электронными системами других органов власти - до 1 октября 2020 года; тестирование первой очереди (сроки не указаны); обучение пользователей системы – до 1 июля 2020 года; организация доступа пользователей к системе – до 1 ноября 2020 года.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Кабинет министров презентовал услугу "электронный кабинет застройщика" (e-dabi.gov.ua), который на первом этапе запуска доступен для строительных объектов с классом последствий СС1 (незначительный).

В марте 2020 года Кабинет министров ликвидировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) и запустил систему градостроения.

12 мая вице-премьер Федоров заявил, что новый электронный реестр строительной деятельности в Украине технически готов на 80%.