"Укроборонпром" назначил Лося президентом госпредприятия "Антонов"

Ранее он занимал должность вице-президента по производству предприятия.

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус своим приказом назначил президентом государственного предприятия "Антонов" Александра Лося.

Об этом сообщила пресс-служба госконцерна.

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"За 18 лет работы на авиапредприятии Александр Лось прошел путь от инженера до главного конструктора и вице-президента ГП "Антонов". Его опыт и знания в авиастроительной отрасли обеспечат продолжение всех конструкторских и производственных наработок легендарного украинского авиагиганта", - сказано в сообщении.

В "Укроборонпроме" отметили, что обновление руководящего состава предприятия позволит выстроить прозрачные процессы корпоративного управления, осуществить необходимые для привлечения иностранного капитала финансовые аудиты и ускорить темпы изготовления самолетов линейки "Ан".

"Александр Донец, который возглавлял ГП "Антонов" с 2018 года и после увольнения в июне 2020 года пытался дважды через суд восстановиться в должности, отозвал все свои требования и иски в отношении предприятия. ГК "Укроборонпром" в полной мере выполнил свои обязательства перед бывшим президентом ГП "Антонов", предусмотренные трудовым законодательством и контрактом", - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. ГП «Антонов» - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

Государственное предприятие «Антонов» входит в состав госконцерна «Укроборонпром».

Как сообщал УНИАН, 9 июня «Укроборонпром» принял решение о прекращении полномочий президента предприятия ГП "Антонов" Александра Донца и назначил временным исполняющим обязанности вице-президента по проектированию «Антонов» Александра Лося. Однако, позже суд восстановил Александра Донца в должности руководителя «Антонов».

15 июня глава «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус повторно предоставил приказ о прекращении полномочий Президента «Антонов». Но суд снова остановил действие этого приказа.

24 июня 2020 года Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований, по результатам материалов проверки действий бывшего руководства госпредприятия "Антонов".

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