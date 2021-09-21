Торговля в интернете. Новые правила онлайн-продаж

В Украине готовят новые правила для рынка интернет-торговли. Для этого в Минэкономики подготовлен законопроект "О защите прав потребителей". Какие новшества прописаны в документе, разбирался УНИАН.

В Украине изменят правила торговли в Интернете. Новшества выписаны Минэкономики в проекте нового закона "О защите прав потребителей". "Старый" вариант закона действует с 1991 года и на сегодня в него внесено множество правок, в которых зачастую невозможно разобраться. Теперь его "отшлифуют" с учетом современных реалий.

"Регулирование электронной коммерции - требование современности. Ведь невозможность идентифицировать онлайн-продавца провоцирует незащищенность прав потребителя и бюджетные потери из-за нерегистрации продавцов как предпринимателей. Чтобы решить эти проблемы, инициируем механизм добровольной идентификации в реестре интернет-магазинов продавцов товаров в электронной коммерции", - отметила заместитель министра экономики Ирина Новикова.

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О том, что новшества неизбежны, давно говорят эксперты. Действующее законодательство не решает многие проблемы в онлайн-сфере, особенно с учетом того, что интернет-торговля стремительно набирает обороты. При этом права потребителя часто нарушаются. Теперь их планируют усилить и реализовать в полной мере.

Основные нововведения

В законопроекте Минэкономики дается четкое определение, что такое "электронная торговая площадка (маркетплейс)" и "электронный сервис сравнения продукции (прайс-агрегатор).

Предпринимателей, которые осуществляют электронные продажи, обяжут размещать полную информацию о себе, а также перечень данных о предлагаемой продукции. За непредоставление полной информации для идентификации продавца, или за предоставление недостоверных данных, устанавливается ответственность.

Госпродпотребслужба сможет обращаться к провайдеру интернет-услуг, чтобы ограничивать доступ к сайтам тех предпринимателей, которые используют нечестную практику, нарушают законодательство о защите прав потребителей и которых невозможно идентифицировать.

Параллельно с этим Минэкономики совместно с Минцифры работают над созданием специальной платформы "Е-покупатель". Такой электронный сервис позволит идентифицировать как продавца интернет-магазина, так и продавца, использующего маркетплейсы, прайс-агрегаторы или классифайды. Госпотребслужба будет предоставлять надежным продавцам статус "Проверенный продавец".

Также предусматривается создание "Единого государственного веб-портала для потребителей в сфере электронной коммерции", введение механизма проверки достоверности данных продавцов путем идентификации и верификации и установление ответственности за предоставление недостоверных данных.

Более четких деталей законопроекта пока нет. Сейчас документ находится на рассмотрении Кабинета министров.

Экспертная оценка будущих новшеств

Адвокат Адвокатского бюро "ЮФ "Семенова и Партнеры" Марина Семенова считает, что принятие нового закона о регулировании рынка электронной коммерции давно назрело. В этой индустрии нужны новые законодательные инструменты и механизм для развития.

По ее словам, новшества затронут не только юридическую область, но и техническую и, в конечном итоге, позволят внедрить единые стандарты для онлайн-платформ. Это, в свою очередь, улучшит и систематизирует взаимодействие не только между продавцом и покупателем, а между всеми участниками процесса электронной коммерции.

"Покупатель всегда сможет проверить надежность продавца и будет более защищен от мошеннических действий, а также получит дополнительные гарантии более качественного сервиса. Продавцы же получат новые стандартизированные подходы, которые неизбежно стимулируют появление на рынке новых удобных инструментов для разработки собственных платформ и упорядоченную систему ведения онлайн-бизнеса", - отметила адвокат.

Юрист частной практики Сергей Царенко подчеркнул, что в первую очередь новый закон улучшит сферу онлайн-торговли. В частности, уйдет в прошлое привычное для украинцев получение на товар вместо фискального чека товарной накладной. Последняя, зачастую, вместо адреса интернет-магазина, который является маркетплейсом, и где была по сути совершена покупка, содержит лишь странную идентификацию продавца, к примеру, Иваненко С.В. Отсюда и вероятность того, что товар, в случае его непригодности, может быть не возвращен. Да и такого продавца можно просто не найти.

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"Это происходит несмотря на то, что в нашей стране работают законы о защите прав потребителей и электронной коммерции. Значит, нужны новые правила, четко выписанные. Продавцы должны открыть все данные о себе и о товаре, то есть, выйти из тени", - отметил эксперт.

По его словам, сегодня в Украине нет официальных данных о том, сколько в стране работает интернет-магазинов, маркетплейсов, сколько продавцов реализуют свою продукцию, в том числе в социальных сетях. Теперь это можно будет "оформить", благодаря создаваемому реестру.

Царенко считает, что бизнесу нововведения вряд ли понравятся, "ведь он попадет под колпак контролирующих органов". "Но для покупателя – это только плюс. В принципе, предлагаемые нововведения являются стандартом мировой цивилизованной практики", - говорит он.

Впрочем, бизнес считает, что новшества давно назрели. Руководитель направления "Регуляторный и бытовая электротехника Европейской Бизнес Ассоциации" Виктория Куликова отмечает, что ЕБА уже длительное время обращает внимание представителей государственных органов на необходимость создания цивилизованных условий ведения электронной торговли.

"На сегодня все больше и больше покупок украинцы делают в интернете, карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса, только ускоряют этот процесс. В то же время, на практике складывается ситуация, что онлайн-потребители являются менее защищенными. Ведь очень часто, приобретя некачественный или фальсифицированный товар в интернете, сталкиваются с невозможностью его вернуть. И даже если такой потребитель обращается с жалобой в государственные органы, оттуда приходит объяснение, что они не могут найти нарушителя и привлечь его к ответственности. Именно на необходимость решения вышеупомянутой проблемы направлены законодательные инициативы, которые сейчас разрабатываются и Министерством экономики, и Министерством цифровой трансформации", - отметила эксперт.

По ее словам, Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает такие стремления, ведь бизнес должен работать в равных и справедливых условиях, а права потребителей должны быть защищены.

Оборот электронной коммерции в мире оценивают примерно в четыре триллиона долларов в год. В Украине в прошлом году этот рынок оказался одним из самых динамичных и достиг 4 млрд долларов, что составляет 8,8% от общего объема розничной торговли.

За последние пять лет рынок вырос почти в три раза. В течение следующих пяти лет прогнозируется рост еще в два раза. Среди основных факторов, повлиявших на процветание электронной коммерции в нашей стране - увеличение уровня проникновения интернета, ограничения, связанные с пандемией коронавируса, а также рост доверия к электронным платежным системам.

Цифры впечатляющие. Но в странах, где на данном сегменте рынка работают современные, цивилизованные правила, они достигают уровня в 20-30% от общего торгового объема. Возможно, принятие нового закона поможет и Украине достичь такого показателя.

Нана Черная

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