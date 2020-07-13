Девять украинских стартапов получат государственное финансирование

Три стартапа получат по 50 тысяч доллар, шесть стартапов – по 25 тысяч долларов.

Государственный фонд "Украинский фонд стартапов" (УФС) по итогам седьмого и восьмого питчей (презентация проекта перед потенциальными инвесторами), проведенных 23 июня и 3 июля, принял решение выделить 300 тысяч долларов 9 украинским стартапам.

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Об этом сообщила пресс-служба фонда на своем официальном веб-сайте.

В частности, по 25 тысяч долларов получат следующие стартапы: Jooli (приложение для контент-маркетологов и пиар-специалистов, сфокусированное на малых и средних компаниях); IZIVIZ (дрон для визуального инспектирования); Elomia (приложение с виртуальным другом-психологом); RunAn (спортивный трекер, позволяющий снизить травматичность и повысить эффективность бега за счет контроля техники бега); Bicovery (проект мониторинга психического и физического состояния биполярного человека в реальном времени); Gymcerebrum (платформа искусственного интеллекта с уникальным компьютерным зрением, которая будет функционировать на территории фитнес-клуба как виртуальный тренер).

Кроме этого, по 50 тысяч долларов получат такие стартапы: Neverdark (проект производства каминов с настоящим огнем); "Ревизион" (сервис для обратной связи); Upswot (система для повышения эффективности продаж, направленный на малый и средний бизнес, с непрерывным мониторингом и инсайтами из 117 альтернативных источников данных).

Как сообщал УНИАН, государственный фонд "Украинский фонд стартапов" по итогам пятого и шестого питчей (презентация проекта перед потенциальными инвесторами) принял решение выделить 300 тысяч долларов семи украинским стартапам.

Справка УНИАН. Украинский фонд стартапов (УФС) - это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета министров Украины. Миссия фонда - поддерживать инновационные проекты и помогать украинским предпринимателям создавать успешные глобальные компании. Фонд предоставляет гранты компаниям и физическим лицам-предпринимателям на начальных стадиях их развития (pre-seed и seed).

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