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Кабмин решил подарить украинцам еще один праздник

15:14, 01 июля 2020
Разное
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Иллюстрация REUTERS

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Соответствующий проект указа президента Владимира Зеленского правительство одобрило на заседании.

"На поддержку инициативы работников виноградарско-винодельческой отрасли Украины постановляю установить в Украине профессиональный праздник – День виноградаря и винодела, который отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября", - говорится в указе.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров учредил в Украине День фермера, который ежегодно будет отмечаться 19 июня.

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