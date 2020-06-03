В Украине появился новый праздник

Профессиональный праздник фермеров будет отмечаться ежегодно 19 июня.

Кабинет министров учредил в Украине День фермера – профессиональный праздник, который ежегодно будет отмечаться 19 июня.

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Соответствующий указ президента Украины правительство утвердило на заседании.

"С целью способствования развитию фермерского движения в Украине и в поддержку инициативы общественности постановляю установить в Украине День фермера, который отмечать ежегодно 19 июня", - говорится в указе президента Владимира Зеленского.

Отмечается, что указ вступит в силу со дня опубликования.

Как указано в пояснительной записке к проекту указа, День фермера будет посвящен чествованию вклада фермерских хозяйств в развитие агропромышленного сектора и продовольственной безопасности Украины.

Справка УНИАН. Аналогичный проект указа президента "О Дне фермера" был разработан Министерством аграрной политики и продовольствия Украины в 2017 году и поддержан Кабинетом министров. Он должен был вступить в силу после подписи президента и опубликования, но такой документ отсутствует на портале правительства, президента Украины и на сайте газеты "Урядовий курьер".

Дата 19 июня была выбрана в связи с принятием в этот день в 2003 году закона Украины "О фермерском хозяйстве".

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