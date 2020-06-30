Компания сокращает 3500 своих сотрудников.

Cirque du Soleil объявил о банкротстве после трех месяцев простоя в связи с пандемией коронавируса.

Компания сокращает 3500 своих сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Cirque du Soleil, базирующийся в Монреале (Канада), назвал причиной своего банкротства «огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии Covid-19». Компания намерена реструктурировать свой долг с помощью канадского правительства и частных инвестиционных компаний.

Цирк объявил тендер на участие в конкурсе со стороны своих крупнейших спонсоров, в том числе из многонациональных частных инвестиционных компаний из США, Китая и Канады на 420 миллионов долларов. Предполагается, что это предложение станет отправной точкой в аукционе для привлечения других участников.

Компания также получила новое финансирование в размере 300 миллионов долларов для «поддержки успешного перезапуска, оказания помощи пострадавшим сотрудникам и партнерам Cirque du Soleil и принятия определенных обязательств перед компанией», говорится в сообщении.

Проблему усугубляет тот факт, что производство шоу остается приостановленным. Чтобы остановить финансовые потери, Cirque du Soleil уволил около 3500 своих сотрудников.

«В течение последних 36 лет Cirque du Soleil был очень успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу из-за Covid-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании», — сказал Даниэль Ламарр, генеральный директор Cirque du Soleil Entertainment Group.

Справка УНИАН. Cirque du Soleil основан в 1984 году Ги Лалиберте и Даниэлем Готье, базируется в Монреале. «Цирк Солнца» насчитывал более 4000 человек, работающих в разных труппах, что позволяло компании давать представления в нескольких точках мира одновременно. Годовой доход компании составлял около 1 миллиарда долларов США.

Как сообщал ранее УНИАН, в марте 2018 года во время представления Cirque du Soleil в Тампе, Флорида, США, погиб цирковой артист Ян Арно.

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