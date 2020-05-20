Зеленский о недостороях “Укрбуда”: я занимался ковидом, МВФом и всем другим, и действительно об этом забыл

Президент призвал мэра Киева подключится к решению вопроса завершения замороженного строительства жилых комплексов «Укрбуда».

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мэра Киева Виталия Кличко подключится к решению вопроса завершения замороженного строительства жилых комплексов «Укрбуда» компанией «Киевгорстрой».

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Об этом Зеленский сказал заявил на пресс-конференции по итогам первого года работы в должности главы государства.

«Недострои «Укрбуда», как я и говорил, мы передали «Киевгорстрою». Я занимался ковидом, МВФом и всем другим, и действительно об этом забыл. Я бы хотел, чтобы Кличко, он все-таки мэр Киева, подключился к этому вопросу. Я думаю он нас слышит. Чтобы он как можно быстрее смог рассказать, что происходит по «Укрбуду», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, государственная корпорация «Укрбуд» остановила строительные работы на большинстве своих объектов. Без жилья рискуют остаться более 13,7 тыс. инвесторов.

12 декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что замороженное строительство жилых комплексов «Укрбуда» завершит компания «Киевгорстрой».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной громаде и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации. В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ. Еще 51 предприятие входит в холдинг на правах ассоциированных членов. Уставный капитал ХК «Киевгорстрой» составляет 16,5 млн грн.