Кличко ответил Зеленскому: назвал три проблемных вопроса вокруг недостроев "Укрбуда"

Мэр Киева подчеркнул, что не может влиять на решения министерств и госорганов, которые должны решить эти проблемы.

Передача объектов «Укрбуда» в «Киевгорстрой» происходит в плановом режиме, однако существует ряд проблемных вопросов, которые должны решить госорганы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Укрбуд" - компания, основателем которой является ... Кабинет министров Украины. И говорить, что Кличко сейчас может взять и сам разобраться с последствиями действий недобросовестного застройщика - как минимум, некорректно. Но все понимают, что проблему 13 тысяч инвесторов "Укрбуда", киевлян, ожидающих свое жилье, надо решать. Поэтому "Киевгорстрой" присоединился к ее решению и взял на себя обязательства перед инвесторами. Но столкнулся с рядом проблем, которые ему сначала обещали помочь решить на государственном уровне», - сказал Кличко.

По его словам, сейчас передача объектов «Укрбуда» в «Киевгорстрой» происходит в плановом режиме - речь идет о 23 объектах - небольшой офисный центр и 22 жилых комплекса, 5 из которых "Киевгорстрой" уже принял на баланс и осуществляет на них строительные работы.

Кличко объяснил, что на сегодняшний день есть три проблемных вопроса, и они не входят в компетенцию городского головы и городской власти.

«Во-первых, вопрос передачи объектов из Министерства обороны в «Киевгорстрой» на существующих условиях. Четыре жилых комплекса строятся на землях Минобороны и все, что нужно от министерства сегодня, - подписать договоры на прежних условиях. Во-вторых, сотрудничество с Государственной архитектурно-строительной инспекцией по принятым объектам и тех, которые "Киевгорстрой" еще предстоит принять на баланс. ГАСИ, по формальным признакам, возвращает все документы горстроя. Правильнее даже сказать "заворачивает". Из-за этого некоторые дома, в которых уже живут люди, до сих пор не введены в эксплуатацию. Всего получено 16 отказов по четырем объектам, по которым подавали документы на ввод в эксплуатацию», - рассказал он.

Кроме того, по словам Кличко, сейчас не хватает средств на моменте достройки объектов, которые начали строить.

Мэр отметил, что после проведенного аудита выяснили, что на достройку всех объектов не хватает более 2 млрд грн, о чем президент «Киевгорстроя» заявлял ранее.

«Средства, о которых идет речь, вернутся в процессе достройки, но сейчас нужно решить этот вопрос. Это невозможно сделать без Государственного ипотечного учреждения, подчиненного Министерству финансов Украины. И к которому обратился «Киевгорстрой». Поэтому я не совсем понимаю, почему президент так сказал, и как Кличко может вмешаться в деятельность государственных органов, таких, как Минобороны, ГАСИ или Государственное ипотечное учреждение. Единственное, чем может помочь власть - это уменьшение финансовой нагрузки на застройщика в случае отмены уплаты паевого взноса. Как это делали, например, по недостроям Войцеховского. И этот вопрос мы сейчас прорабатываем, чтобы вынести его на рассмотрение Киевсовета», - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал Кличко подключится к решению вопроса завершения замороженного строительства жилых комплексов «Укрбуд» компанией «Киевгорстрой».

Государственная корпорация «Укрбуд» остановила строительные работы на большинстве своих объектов. Без жилья рискуют остаться более 13,7 тыс. инвесторов.

12 декабря прошлого года Зеленский заявлял, что замороженное строительство жилых комплексов «Укрбуда» завершит компания «Киевгорстрой».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» - крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной громаде и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации. В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ. Еще 51 предприятие входит в холдинг на правах ассоциированных членов. Уставный капитал ХК «Киевгорстрой» составляет 16,5 млн грн.