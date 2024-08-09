Отмечается, что Россия прибегает к помощи мигрантов и даже заключенных, чтобы пополнить свои трудовые ресурсы.

Российская экономика столкнулась с серьезной демографической проблемой. К концу века численность населения России может сократиться вдвое.

Издание Business insider пишет, что исследователи из вашингтонского аналитического центра обратили внимание на длительное сокращение численности населения России. Согласно данным Всемирного банка, за последние 10 лет общий прирост населения страны сократился.

Этот спад усугубила война между Россией и Украиной. По оценкам американской разведки, к концу 2023 года погибло или ранено более 300 тысяч российских военнослужащих, а около миллиона россиян бежали из страны. Эта демографическая тенденция сулит неприятностями российской экономике, которая и без того испытывает острую нехватку рабочих рук. По оценкам Института экономики РАН, в конце 2023 года в России не хватало рекордных 5 миллионов работников.

Видео дня

Россия прибегает к помощи мигрантов и даже заключенных, чтобы пополнить свои трудовые ресурсы, но это не решит демографическую проблему.

"Правительство Путина не проявляет видимой озабоченности тем, что к концу века население России может сократиться вдвое. Если российские лидеры не смогут разработать и профинансировать более эффективную политику, единственным решением проблемы сокращения населения будет сочетание присоединения нерусских территорий и/или иммиграции из Азии и Африки", - заявили исследователи. "По мере того как население России продолжает сокращаться, иммигранты будут играть все более важную роль в восстановлении экономики".

По мнению экспертов, сокращение численности населения может привести к ряду проблем для экономики России, таких как снижение темпов роста и производительности.

"Выбор Путиным времени для военной агрессии в Украине мог отражать понимание того, что демографическая и экономическая ситуация в России не улучшится в ближайшие два десятилетия. Однако война превращает нарастающий кризис в катастрофу", - говорится в докладе.

Российская экономика и так не стоит на твердой ноге, особенно по мере того, как вторжение в Украину становится все более дорогостоящим и наносит ущерб связям с мировыми рынками. Экономист Калифорнийского университета в Беркли заявил, что к концу года Москва может впасть в тяжелую рецессию, указывая на крах российской торговли энергоносителями и ограничение доступа к доллару.

Крах экономики России - последние новости

Издание Bloomberg писало, что трудовые ресурсы в России практически исчерпаны в условиях жесткой конкуренции между военными и предприятиями, что, вероятно, ограничит развитие оборонных отраслей. Строительный и банковский секторы больше не защищены от высоких процентных ставок, так как большую часть ипотечных программ, которые субсидировало государство, свернули.

По мнению экономистов, ВВП во втором квартале подскочит более чем на 4% в годовом исчислении, но за оставшейся месяцы темпы роста, скорее всего, замедлятся вдвое. По словам главы Банка РФ Эльвиры Набиуллиной, экономика перегрелась до такой степени, какой не было со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Вас также могут заинтересовать новости: