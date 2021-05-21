МВФ предлагает увеличить число привитых от коронавируса до 40% населения планеты в 2021 году.

Международный валютный фонд (МВФ) предложил инициативу по борьбе с коронавирусом. Ее стоимость оценивается в $50 млрд. Программа включает вакцинацию, тестирование и защиту от рисков ухудшения ситуации.

Как сообщается на сайте фонда, МВФ предлагает увеличить число привитых от коронавируса до 40% населения планеты в 2021 году и до 60% в первом половине 2022 года.

Также фонд считает, что нужно обеспечить повсеместное тестирование на COVID-19, поддерживать запасы лекарств, усилить меры по охране здоровья населения там, где наблюдается низкий уровень вакцинации.

Третья мера касается страхования рисков ухудшения ситуации. Она включает в себя инвестиции в дополнительные мощности по производству вакцин на 1 млрд доз, на исследования и разработку планов действий при чрезвычайных ситуациях, передает kommersant.

$35 млрд предлагается направить в качестве грантового финансирования. $22 млрд из них должны выделить страны G20, а остальные $13 млрд будут получены из других источников. Предполагается, что оставшиеся $15 млрд дадут страны, «потенциально поддержанные механизмами финансирования против COVID-19, созданными многосторонними банками развития».

Коронавирус в мире

В мире зарегистрировано 165 млн заражений коронавирусом. Лидеры — США (33,1 млн), Индия (26 млн), Бразилия (15,9 млн), Франция (6 млн) и Турция (5,2 млн).

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Автор: Ирина Погорелая