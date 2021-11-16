Максимальный срок соглашения рассчитан до 20 лет.

Министерство здравоохранения и предприятие "Укрфинжилье" подписали договор с целью реализации механизма обеспечения медицинских работников Украины жильем в лизинг под льготные 5% годовых.

Об этом сообщило Министерство финансов на своем официальном сайте.

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"Сегодня подписано первое соглашение между "Укрфинжилье" и Минздравом, что позволит работникам медицинской сферы, которые получают заработную плату из бюджета, приобрести жилье в лизинг под 5 %. Это лишь первый шаг. Минфин будет инициировать подписание таких соглашений со всеми ведомствами, чтобы все работники бюджетной сферы – медики, военные, полицейские, учителя, которые получают зарплату ниже рыночной, имели возможность приобрести жилье на льготных условиях. В краткосрочном периоде планируется приобрести 12 тыс. квартир для дальнейшей передачи их в финансовый лизинг", – цитирует министра финансов Сергея Марченко пресс-служба Минфина.

Отмечается, что максимальный срок соглашения рассчитан до 20 лет.

Финансовый лизинг:

Финансовый лизинг представляет собой аренду с правом выкупа предмета лизинга в конце срока.

9 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал новую редакцию закона "О финансовом лизинге".

Ипотечное кредитование:

В январе 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов.

Постановлением предусмотрено, что Фонд развития предприниельства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставленным заемщикам на приобретение жилья с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в национальной валюте в уполномоченных банках.

Автор: Богдан Слуцкий