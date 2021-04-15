Coinbase стала публичной через прямой листинг.

Американская криптобиржа Coinbase стала публичной. Капитализация на конец первого дня ее торгов на бирже NASDAQ составила $85 млрд.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

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Выход Coinbase на открытый рынок является переломным моментом для отрасли, так как это первая крупная криптовалютная компания, которая стала публичной.

На открытии торгов акции торговались по $381. За первые несколько минут они подскочили до $429,54, а на закрытии торгов продавались по $328,28 (на 14% ниже цены открытия).

Coinbase стала публичной через прямой листинг под тикером COIN. Капитализация компании в первый день торгов достигала $112 млрд.

Coinbase не заработала на продаже своих акций, так как выбрала прямой листинг, а не первичное публичное предложение. Однако ее выход на открытый рынок стал одним из крупнейших дебютов среди технологических компаний по показателю рыночной капитализации.

Coinbase: что известно

Coinbase основали Брайан Армстронг и Фред Эрсам в 2012 году. На криптобирже торгуется около 50 криптовалют. У компании более 1000 сотрудников, которые обслуживают более 56 миллионов клиентов в 100 странах мира.

Что этому предшествовало

26 февраля 2021 года стало известно о том, что крупнейшая криптовалютная биржа в США Coinbase подала заявку на публичное размещение своих акций через прямой листинг.

Планировалось, что акции биржи будут торговаться под тикером Coin и в ходе листинга их смогут продавать владельцы акций класса А.

2 апреля 2021 года криптовалютная биржа Coinbase объявила, что выйдет на биржу Nasdaq 14 апреля с помощью прямого листинга.

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Автор: Елена Коваленко