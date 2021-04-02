На фоне криптовалютного бума биржа Coinbase проведет прямой листинг на Nasdaq 14 апреля.

Криптовалютная биржа Coinbase объявила, что выйдет на биржу Nasdaq 14 апреля с помощью прямого листинга.

Об этом биржа сообщила в своем блоге.

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«Мы рады объявить, что сегодня американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрила нашу заявку на размещение акций по форме S-1», — говорится в заявлении биржи.

Акции Coinbase будут торговаться на Nasdaq под тикером Coin.

Что этому предшествовало

26 февраля 2021 года стало известно о том, что крупнейшая криптовалютная биржа в США Coinbase подала заявку на публичное размещение своих акций через прямой листинг.

Планировалось, что акции биржи будут торговаться под тикером Coin и в ходе листинга их смогут продавать владельцы акций класса А.

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Автор: Елена Коваленко