Криптовалютная биржа Coinbase объявила, что выйдет на биржу Nasdaq 14 апреля с помощью прямого листинга.
Об этом биржа сообщила в своем блоге.
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«Мы рады объявить, что сегодня американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрила нашу заявку на размещение акций по форме S-1», — говорится в заявлении биржи.
Акции Coinbase будут торговаться на Nasdaq под тикером Coin.
Что этому предшествовало
26 февраля 2021 года стало известно о том, что крупнейшая криптовалютная биржа в США Coinbase подала заявку на публичное размещение своих акций через прямой листинг.
Планировалось, что акции биржи будут торговаться под тикером Coin и в ходе листинга их смогут продавать владельцы акций класса А.
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