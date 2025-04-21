Ограничение торговли с Китаем для того, чтобы добиться расположения США, было бы "эгоистичным и недальновидным".

Правительство Поднебесной предостерегло другие страны от сокращения торговли с Китаем, чтобы получить отсрочку от пошлин США. Пекин пообещал принять ответные меры в отношении стран, которые примут такое решение.

Издание The New York Times пишет, что министерство торговли Китая заявило, что оно реагирует на сообщения иностранных СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа пытается оказать давление на другие страны в отношении их торговли с Китаем в качестве тактики ведения переговоров.

"Уступки не принесут мира, а компромисс не заслужит уважения", - говорится в заявлении ведомства. "Добиваться так называемых исключений, ущемляя интересы других ради собственной эгоистичной и недальновидной выгоды, - все равно что вести переговоры с тигром за его шкуру. В конечном итоге это приведет лишь к проигрышной ситуации. Мы решительно выступает против того, чтобы какая-либо сторона заключала сделку в ущерб интересам Китая".

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Также отмечается, что Китай "решительно примет контрмеры".

Пекин работает над укреплением связей с другими странами, чтобы дать понять, что он не будет изолирован, и представить себя в качестве надежной альтернативы непредсказуемой Америке.

На кону для Китая стоят не только его прямые торговые связи с другими странами, но и потенциальный маршрут, по которому его товары смогут попасть в США. В последние годы китайские производители построили заводы в таких странах, как Вьетнам и Мексика, что позволяет продавать товары в Штатах без маркировки "Сделано в Китае". Если эти страны ограничат торговлю с Пекином, то эти поставки окажутся под угрозой.

Уже есть признаки того, что некоторые страны могут предложить Вашингтону уступки, связанные с Китаем. Вьетнамские чиновники пообещали пресечь перевалку - практику, при которой товары поставляются через третью страну с меньшими торговыми барьерами.

Отмечается, что другие страны не поддержали призывы Пекина объединиться против американских пошлин, хотя и опасаются обидеть Китай.

Торговая война США и Китая - главные новости

Президент США Дональд Трамп ввел в отношении Китая наибольшие пошлины. Совокупная ставка составила 145%. Пекин предпринял ответные шаги, введя пошлины против американской продукции.

При этом агентство Reuters сообщило, что Пекин собирает союзников для противостояния торговой войне Трампа. Дипломаты налаживают контакты с рядом стран, в частности Японией и Южной Кореей.

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