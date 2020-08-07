Карантин не затронул работу более 40% промпредприятий Украины - опрос

Одновременно 37% предприятий сократили производство и 21% полностью остановили производство.

Пандемия коронавируса на начальных этапах не внесла никаких изменений (кроме внедрения дополнительных мер защиты сотрудников) в работу 41% украинских промышленных предприятий.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра ресурсоэффективного и чистого производства, проведенного с 20 апреля по 8 мая среди 82 промышленных предприятий.

Около 37% предприятий сократили производство и 21% полностью остановили производство.

Согласно результатам опроса, пандемия коронавируса не внесла изменений в работу 58% больших предприятий. В то же время, 59% средних предприятий сократили производство и 35% малых предприятий полностью остановили производство.

Также опрос показал, что 67% промышленных предприятий выделяют проблему транспортирования сотрудников на работу как один из главных негативных факторов для работы; 59% выделяют проблему дополнительных расходов на средства защиты для сотрудников и 59% - проблемы сбыта своей продукции.

Кроме этого, 45% предприятий заявили о готовности возобновить работу после карантина, но с определенными трудностями, и 32% - готовы возобновить полноценную работу сразу же.

Согласно результатам опроса, 63% предприятий считают, снижение налогов лучше всего поможет полноценно возобновить работу; 59% считают, что консультационная помощь для поиска новых рынков сбыта, каналов поставок наиболее актуальна сейчас и 39% выделяют доступные кредиты и гранты как наиболее эффективную помощь в возобновлении полноценной работы.

Кроме этого, 80% предприятий не запускали дополнительное производство средств защиты от коронавируса (маски, антисептики и прочее) и только 11% опрошенных предприятий производили средства защиты для собственных потребностей.

Опрос проводился среди 82 промышленных предприятий, 35% из которых - большие предприятия, 33% - средние, 32% - малые. Наиболее представленными предприятиями в опросе являются машиностроительные и металлообрабатывающие (28%); производящие строительные материалы (13%); химические (11%); предприятия легкой промышленности (11%) и пищевой (10%).

Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в июне 2020 года в годовом выражении – к июню 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 5,6% после падения на 12,2% в мае.

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