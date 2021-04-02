Проект планируют запустить с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Кабинет министров планирует запустить экспериментальный проект по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы разрешительных документов через портал "Дія".

Об этом сказано в проекте постановления правительства, который размещен на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Как сказано в пояснительной записке к документу, для участия в проекте отобраны топ-10 лицензий, которые являются самыми запрашиваемыми в электронной форме.

Речь идёт о посредничестве в трудоустройстве за границей, розничной торговле алкогольными напитками (кроме столовых вин), табачными изделиями и топливом, хранении топлива, ведении туроператорской деятельности, разрешениях на ветеринарную практику, медицинскую практику, деятельность в сфере дошкольного образования и деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Этот проект планируют запустить с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Что этому предшествовало

Правительство Украины определило диджитализацию страны как одно из основных заданий работы, ключевую роль отведя порталу «Дія» как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.

В конце 2020 года Кабинет министров принял решение о запуске экспериментального проекта по регистрации места проживания в электронной форме для лиц старше 14 лет.

По состоянию на 25 марта 2021 года каждый второй украинец начал пользоваться электронными услугами.

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Автор: Дмитрий Шварц