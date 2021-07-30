"Хрущевки" снова отправляют под снос. Как, куда и когда переселят жильцов

Чиновники снова достали из-под "сукна" законопроект о реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда. Предыдущая попытка превратить "хрущевки" в комфортное жилье, предпринятая в 2006 году, потерпела фиаско. УНИАН разбирался, как сегодня власть намеревается решить эту проблему.

В Украине "реанимировали" тему сноса устаревшего жилого фонда - "хрущевок", общая площадь которых на сегодня составляет свыше четырех миллионов квадратных метров.

История "стара как мир". Каждая новая власть Украины говорит о реновации исчерпавших свой жизненный ресурс домов, возведенных в прошлом веке. В 2006 году даже был принят закон "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда". Но он так и не заработал.

На старте застопорился и пилотный проект, который хотели реализовать в Киеве. Не помогло его реализации и то, что под реновацию рассматривались "хрущевки" в центральных районах столицы, которые сплошь усеяны такими домами (а центр – лакомый кусок для застройщиков). Эксперты тогда заявляли, что в законе не выписан четкий механизм расселения жильцов, отслуживших свое развалюх. Да и строители, которые рассматривались как инвесторы, к общему мнению не пришли: как правильно поступить – снести и построить новое жилье, или модернизировать старое?

Теперь в Минрегионе заявляют, что все законодательные недостатки устранены и доработанный документ, который прошел общественное обсуждение и согласование со всеми заинтересованными центральными органами исполнительной власти, направлен на рассмотрение в Кабинет министров.

"Вопрос устаревшего жилого фонда длительное время остается проблемным для всех украинских городов. В то же время, действующий закон о реконструкции устаревшего жилого фонда нуждается в существенном пересмотре. Минрегион разработал законопроект, который меняет подходы к решению этого вопроса, что позволит органам местного самоуправления начать комплексную реконструкцию кварталов устаревшего жилищного фонда", - сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

Доработка и обновление

В "обновленном" законопроекте предлагаются следующие изменения:

Инвентаризацию устаревшего жилого фонда, результаты которой станут основой для разработки программ и проектов комплексной реконструкции кварталов, будут проводить исключительно органы местного самоуправления.

Решение об участии многоквартирного дома в реконструкции будет приниматься по результатам общего собрания собственников недвижимого имущества и в случае согласия 75% владельцев квартир (ранее планка была в 100%).

Реконструкции, помимо жилых домов, будут также подлежать здания и сооружения, объекты социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Регулирование финансового вопроса будет проходить в рамках треугольника – "город – инвестор-застройщик – собственник жилья".

Органы государственной власти и местного самоуправления или инвестор-застройщик будут формировать маневренный жилой фонд - дома для временного переселения жильцов реконструируемых кварталов. И к этому пункту есть вопрос. Ранее планировалось, что сначала должны построить новый дом, куда переселят жильцов "хрущевки", и только после этого проводить ее демонтаж. То есть, предполагалось, что владельцы "хрущевок" будут переезжать не во временное жилье, а сразу в новострой.

Финансирование реконструкции старых кварталов, по задумке Минрегиона, может происходить из самых разных источников – начиная от предприятий-балансодержателей и застройщиков до местных и государственного бюджетов.

Так чего следует ожидать украинцам, если законопроект будет принят Радой?

Экспертная оценка

В Конфедерации строителей Украины отмечают, что принятый в 2006 году закон "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда" на практике оказался неэффективным и не адаптированным к украинским реалиям. По словам президента КСУ Льва Парцхаладзе, проект реконструкции не заработал по ряду причин, из которых можно выделить две основные. Первая - это обязательное согласие 100% владельцев квартир в доме на проведение будущей реконструкции.

"В реальных условиях это практически невозможно, ведь несогласие даже одного жителя делает реконструкцию невозможной. В новой редакции предлагается снизить этот порог до 75% - именно такое количество жильцов должно дать согласие на реконструкцию, чтобы она состоялась. Кроме того, если правильно организовать процедуру отселения при сносе устаревших домов, то это повысит заинтересованность самих жильцов "хрущевок", ведь они смогут вдвое капитализировать свое имущество", - цитируют Парцхаладзе на сайте конфедерации.

Вторым сдерживающим фактором, по его мнению, является абсолютно популистский коэффициент увеличения площади - 1,5, когда на каждые 100 квадратных метров "хрущовок" нужно было предоставлять 150 квадратных метров нового жилья.

"Естественно, что привлекательность жилой площади в разных районах очень сильно отличается. Если в центре Киева застройщики будут согласны на коэффициент даже 2, то в более отдаленных районах он будет меньше. А в маленьких городах может быть ситуация, что экономически невыгодно расселять "хрущевки" даже с предоставлением квартир такой же площади. Коэффициент должен быть экономически обоснованным и устанавливаться органами местной власти после проведения определенной процедуры инвентаризации. Также и заказчиками реконструкции должны быть именно органы местного самоуправления, что четко прописано в новом законе. Считаю, что данный законопроект улучшит ситуацию на рынке и позволит реализовывать комплексную реконструкцию таких жилых кварталов. Он также существенно улучшит инвестиционный климат и возможность привлечения инвестиций в реконструкцию устаревшего жилого фонда", - резюмировал Парцхаладзе.

Экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что пока в стране не будут комплексно решены проблемы на рынке недвижимости, вопрос реновации старого жилья решен не будет.

"Чтобы решить проблемы устаревшего жилья, нужно сначала понять, почему до сих пор не удавалось эту сферу урегулировать. Реновация "хрущевок" - очень затратный процесс. Решать вопрос нужно комплексно. Первое – сделать так, чтобы строителям было выгодно не приобретать "за благодарность" земельные участки и строить на них многоэтажные убожества на расстоянии метра друг от друга, а реанимировать старое жилье, по примеру западной Германии. То есть, нужно ограничить город в его разрастании в область, чтобы ценность земли под "хрущевками" стала выгодной для реконструкции старого жилого фонда. И еще один момент – так и не решен правовой вопрос собственности земли под жилым фондом, что еще больше сделает "хрущевки" востребованными", - отметил эксперт.

По его мнению, снижение планки согласных жильцов на реновацию до 75% проживающих - недостаточное.

"Убедить такое количество людей на переезд нереально. К примеру, человек живет несколько десятков лет в квартире в центральном районе Киева, сделал подходящий для него капитальный ремонт… И тут вдруг выселение. Ему снова придется вкладывать средства в ремонт, не говоря уже о переезде. Даже не всех членов семьи это может устраивать. Поэтому тяжело будет убедить большинство проживающих в доме под снос в правильности таких действий", - подчеркнул эксперт.

По его словам, маневренный предлагаемый фонд может являться жильем в новостройке. Но если будут выселять в общежития, то из такой реновации ничего не получится.

"Для того, чтобы планы по реновации заработали, нужно создать экономическую модель, когда строители выберут реновацию, а не постройку на пустом участке с нуля. Но это не планируется. А экономические стимулы из ниоткуда не берутся", - подчеркнул Кушнирук.

"Новый" законопроект только рассматривается Кабмином, который может внести свои правки в документ. Дальше документ попадет в Верховную Раду, где его ожидают долгие мытарства по комитетам, что также может увеличить "площадь" корректировки. После этого с законопроектом теснее ознакомятся депутаты, вклад которых в изменения тоже нельзя исключать. Поэтому важно "следить за руками", чтобы все поправки, в результате, жителям "хрущовок" пошли на пользу.

Нана Черная

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