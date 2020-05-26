Кабмин уволил главу Госгеокадастра

Денис Башлык был назначен на эту должность в ноябре 2019 года.

Кабинет министров уволил главу Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка.

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Об этом говорится в распоряжении правительства №566-р от 25 мая, которое опубликовано на правительственном портале.

Башлык уволен в соответствии с частью 1 статьи 87-1 Закона Украины "О государственной службе".

Другим своим распоряжением Кабмин возложил обязанности главы службы на первую заместительницу председателя Госгеокадастра Юлию Мороз.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в ноябре прошлого года назначил председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка по итогам конкурса.

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