Жители четырех городов остались без воды из-за долгов водоканалов

Компания ДТЭК из-за неуплаты долгов отключила от электроснабжения водоканал «Днепр - Западный Донбасс».

В Днепропетровской области жители Павлограда, Первомайска, Терновки и Синельниково остались без водоснабжения из-за неуплаты долгов водоканалами.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета.

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Отмечается, сегодня после предупреждения за неуплату долгов компания ДТЭК отключила от электроснабжения водоканал «Днепр - Западный Донбасс». Без водоснабжения остались жители Павлограда, Первомайска, Терновки и Синельниково.

«Системные хищения на водоканалах указанных городов привели к накоплению долгов и несостоятельности оплачивать счета. Долг Павлоградского водоканала канала «Днепр - Западный Донбасс» составляет 48 млн грн, из которых 7,2 млн накоплен за этот год. Долги Первомайска - 10,1 млн грн, Синельниково - 26,3 млн грн, Терновки - 12,5 млн грн», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, взяв в свое управление, облсовет уже вывел в этом году из кризиса КП ДОР «Аульский водовод», городские водоканалы Каменского, Соленого, Апостолово.

«Все упомянутые водоканалы являются звеньями единого технологического процесса с КП ДОС «Аульский водовод» и канала «Днепр - Западный Донбасс». Поэтому уместно объединение их в единый комплекс, что позволит оптимизировать работу объектов и вывести из кризиса», - отметили в облсовете.

Председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник заявил, что сейчас есть согласие о передаче в управление облсовета водоканала Синельниково.

«Поэтому путем прямых переговоров с ДТЭК в течение двух-трех дней мы решим проблему, и воду в этот город подадут. Другим городам и крупнейшему должнику Павлограду придется эту проблему решать самостоятельно и обеспечить своих жителей бесперебойным качественным водоснабжением», - заявил Олейник.

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