Зеленский допустил финансирование НТКУ за счет прибыли "Нафтогаза"
Президент Владимир Зеленский допустил возможность финансирования Национальной телекомпании Украины за счет прибыли Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".
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Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам первого года работы в должности главы государства.
"Я бы очень хотел, чтобы у нас НТКУ телеканал был самым крутым в Украине, чтобы в Украине государственный канал был круче любого коммерческого канала… У нас нет "Газпрома", но у нас есть государство Украина. Кстати, неплохая идея о "Газпроме" – нужно подумать о НАК "Нафтогаз". Это будет для них сюрприз, но я вижу, куда можно направить деньги", - сказал Зеленский.
Как сообщал УНИАН, в 2019 году "Нафтогаз" уплатил в бюджет 120,3 миллиарда гривень налогов и дивидендов.
За январь-апрель 2020 года компания уплатила в государственный бюджет около 28 миллиардов гривень налогов и сборов.
Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.