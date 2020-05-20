Зеленский допустил финансирование НТКУ за счет прибыли "Нафтогаза"

По словам президента, это "неплохая идея".

Президент Владимир Зеленский допустил возможность финансирования Национальной телекомпании Украины за счет прибыли Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

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Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам первого года работы в должности главы государства.

"Я бы очень хотел, чтобы у нас НТКУ телеканал был самым крутым в Украине, чтобы в Украине государственный канал был круче любого коммерческого канала… У нас нет "Газпрома", но у нас есть государство Украина. Кстати, неплохая идея о "Газпроме" – нужно подумать о НАК "Нафтогаз". Это будет для них сюрприз, но я вижу, куда можно направить деньги", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году "Нафтогаз" уплатил в бюджет 120,3 миллиарда гривень налогов и дивидендов.

За январь-апрель 2020 года компания уплатила в государственный бюджет около 28 миллиардов гривень налогов и сборов.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.