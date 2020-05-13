Чаще всего во въезде в Евросоюз отказывают украинцам – эксперты

Самыми частыми причинами отказов стали невозможность подтвердить цель поездки в ЕС и отсутствие средств для возвращения в Украину.

Украинцы составляют относительное большинство среди граждан третьих стран, которым отказывают во въезде в Евросоюз, при этом большинство отказов приходятся на Польшу.

Читайте такжеБольшинство украинских заробитчан хотят остаться в Польше, а выехавшие из-за карантина - вернуться - исследование

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на экспертов "Европы без барьеров" Екатерину Кульчицкую и Павла Кравчука.

"Количество отказов в 2019 году составляла свыше 70 тысяч, что соответствует 30% всех отказов на внешних границах ЕС. При этом из года в год количество украинцев, которые не смогли попасть в Шенген, тоже растет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего украинцы не смогли въехать через автомобильные и пешеходные пункты пропуска в Польшу. В 2019 году украинцам отказали на польской границе 57,5 тысячи раз, что на 25% больше, чем в 2018-м.

"К наиболее распространенным причинам отказов относятся невозможность документально подтвердить причину и цель поездки в ЕС (37 тыс. человек), а также отсутствие достаточных средств для пребывания или возвращения в Украину (14,7 тыс. человек)", - подчеркивает издание.

Свыше семи тысяч путешественников уже исчерпали лимит безвизового пребывания в ЕС (90 дней в течение периода 180 дней), а в отношении шести тысяч человек сработало предупреждение Шенгенской информационной системы из-за предыдущих нарушений миграционного законодательства в ЕС. Лишь незначительное количество лиц пыталось проехать в страны Евросоюза с поддельными паспортами, визами или разрешениями на проживание.

Авторы отмечают, что при 13,5 миллиона въездов наших соотечественников в ЕС через сухопутную границу в 2019 году эти отказы остаются долями процента.

"Кроме того, следует учитывать, что после начала безвизового режима с ЕС в 2017 году и уменьшения количества выданных украинцам шенгенских виз более чем на миллион, все отказы, раньше выдававшиеся в консульствах стран ЕС, "переехали" на границу. Что опять же делает рост вполне ожидаемым", - резюмируют эксперты.